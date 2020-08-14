湯怡與黎姿相認舊片出土　黎姿認證似到十足：開戲畀我哋做兩姊妹

由王浩信、張振朗、馮盈盈、湯怡及高海寧主演的TVB新劇《反黑路人甲》播出後，即掀起不少話題，走勢強勁，有望收視節節上升！當中在劇中演繹另類教師的湯怡，原來早在2006年已經同TVB結緣，她今次重返電視城，更由客串角色升呢為劇集主要女角之一，令人期待。

湯怡灰劇中化身「另類教師」，教化一班社團人士！（劇照）

湯怡制服誘惑出場！（IG/@yuenkaka）

現年32歲的湯怡一直以拍電影為主，但原來她早在2006年已經同TVB結緣。當年初出道的她參加了《美女廚房》美少女廚神選舉，以「少女黎姿」稱號開始廣為人知，之後她再被發掘簽約成為英皇娛樂旗下藝人，開始電影生涯。在節目《若只如初見》中，湯怡就被迫重溫當年下廚的片段，她坦白講當年《美女廚房》是臨急抱佛腳學煮：「嗰陣時完全冇煮過嘢食，唔識煮，係臨急臨忙問媽咪有咩拿手嘢可以教到我。」值得一提的是，湯怡出道的樣子與現在相比幾乎沒有任何變化，絕對是難得一見的純天然美女。

湯怡笑稱難以面對過去！（YouTube截圖）

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之後，她就透露因《美女廚房》，被傳媒冠以「少女黎姿」形容後，即被無綫安排，與黎姿合作拍攝電視劇《寫意人生》，飾演黎姿角色的少女時代：「我完全消化唔到我應該要點做，我記得就係唔好冇表情，起碼要笑，成場戲就係咁喺度笑，冇變化。」事隔13年，湯怡由客串角色升呢為劇集主要女角之一，她就稱：「其實我自己都冇諗過可以有機會做女主角，可能我咁多年嚟算係第一次出現喺電視機上面，我記得嗰晚所有燈光師同攝影師都好有心機幫我拍呢個鏡頭，話幫我拍到最靚，真係非常之多謝佢哋，回帶睇返嗰個慢鏡真係不得了。」

湯怡稱未想過能夠做劇集女一！（YouTube截圖）

湯怡亦稱當時導演稱眼鏡造型幫了她很多：「因為你戴眼鏡個樣冇咁惡，可能會可愛咗，我皺一皺眉就覺得我好似阿愁咁。」湯怡亦稱現在上劇是最好時機：「可能喺十幾年前，一開始冇咁嘅經驗，又冇咁嘅經歷去了解劇本，去分析劇本，內心多啲嘅時候拍劇係好嘅。」而TVB又將當年湯怡與黎姿相認的畫面出土，黎姿當時亦稱湯怡整體都與自己好相似，望開劇給她們做兩姊妹。

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點撃下圖睇48歲黎姿依然唔輸蝕！