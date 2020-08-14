章子怡被爆半小時出場費9位數字　休息室霸氣指定要總統套房

內地主持人爆料指章子怡出場費半小時高達9位數字。(資料圖片)

內地近年推出嘅「限薪令」，由劇集到綜藝都無一幸免，令一眾演員薪酬大跌。不過，日前有內地媒體爆料指出，大S同老公汪小菲2018年一齊出演真人騷《幸福三重奏》時，實收人民幣2000萬元，消息一出引發熱議。

出場費之餘,仲有活動嘅雜費。

不過，所謂一山還有一山高，內地主持人李偉日前在抖音直播時，公開「合作過最貴的女藝人」，他指該女星同合作方簽約2小時，只要出場半小時，就可以穩袋8至9位酬勞。除咗女星薪酬之外，李偉亦一一細數要同該女星合作嘅額外費用，他指由於該女星級別關係，所以出入機場都需要走VIP通道，費用將為4萬至6萬元人民幣（約4.4萬至6.7萬港元）、化妝、髮型及服裝的費用大約是20萬至30萬元人民幣（22至33萬港元）、另外，休息室指定為總統套房，費用約6萬到8萬元（約6.7萬港元至8.9萬港元），一場活動雜費加加埋埋就已經差不多人民幣50萬元（約58萬港元）以上。

李偉指章子怡喺浙江出席活動時,租用浙江1部豪華座駕，作為代步工具。

不過，李偉指呢位女星有實力又有代表作，重點係非常敬業，所以就算係天價，唔少合作方都絕對值得，咁到底係邊位女星呢？係粉絲要求下，李偉就喺螢幕放出《十面埋伏》劇照，無錯，就係章子怡。其實章子怡早已係國際巨星，電影片酬都高達8,000萬元人民幣，活動收8至9位酬勞算唔算正常呢?