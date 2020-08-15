【過街英雄】森美首演男一爭視帝寶座　怕冇工開：可以係最後一次

森美今日出席無綫劇集《過街英雄》的宣傳活動，談到首次擔任男主角的感覺，他接受《香港01》訪問時，就表示心情輕鬆：「細個就會緊張，而家知道成套戲都係整體合作。我好公平嘅，好嘅唔止因為我，差嘅都唔止係我，咁就冇壓力啦，哈哈。」

森美首次擔任男主角。（《過街英雄》劇照）

做男主角即是可以競逐年尾「視帝」寶座？他笑言：「係吖，我拍第三套就做男一啦，如果有『跳躍』進步男藝人就肯定係我啦，不過飛躍就冇啦。如果冇呢個獎，視帝都可以考慮吓參與嘅，最佳主持都攞咗兩次，都有悶。」不過森林大哥都只是開玩笑性質，他表示很多藝人都十分努力，自己攞獎其實十分有難度。他說：「大家以為係真就死啦，哈哈。」

森美形容《過街英雄》十分啱小朋友睇。（葉志明攝）

森美亦向記者透露，《過街英雄》是一部老少咸宜的喜劇，十分適合小朋友睇，就連他的囡囡都曾說過要捧場：「主角嘅性格同我好似，一樣都係平時口花花，但係之後慢慢會變得沉實，就好似我有咗小朋友之後咁。呢套劇係講正義感，講責任，家長可以陪住小朋友睇。我以前做好多卡通片配音，所以一路都好想拍一套畀小朋友睇，估唔到而家就可以做到，都算係做爸爸最後一個心願。」

森美自言會同家人一齊睇《過街英雄》。（葉志明攝）

森美續說：「食完飯之後我哋一家人通常會一齊玩遊戲機，玩完之後就會一齊睇電視，雖然疫情唔係一件好嘅事，但係有樣好就係可以一家人喺屋企嘅時間多咗，所以我會把握呢個時間同佢哋一齊睇。」

森美今日也在FB中寫道：「以前冇咁珍惜工作，而家先知道，每一次都可以係最後一次，就算係第一次，尤其係今次，今次第一次為劇集宣傳，風風雨雨中，希望令你輕輕鬆鬆。」