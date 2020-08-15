67歲「御用媽打」盧宛茵勁新潮　最愛煲美劇：鍾意睇間諜片！

無綫（TVB）劇集《過街英雄》下星期一（15/8）就首播，劇中演員最令記者期待的，並不是兩大主角森美和黃翠如，亦不是上位小花江嘉敏，而是電影、電視劇甚至是網絡片中，那個經常飾演尖酸刻薄惡媽媽的TVB「御用媽打」盧宛茵（Madam Lo）。

Madam Lo表示，自己在劇中的角色元麗芸，既是森美（飾唐亮星）的媽媽，更是一個貪小便宜的家庭主婦：「好似佢去街市買菜，佢會將貴啲價錢牌同平啲掉轉，當平貨嚟買。」

好期待Madam Lo在《過街英雄》中的演出。（葉志明攝）

相信不少人都記得盧宛茵的「白鴿眼伯母」。（網上圖片）

講起盧宛茵會諗起「白鴿眼伯母」，到底飾演這類角色有沒有獨門秘訣？她回答：「我成日覺得演戲係好難學㗎，呢樣嘢係講天份，同睇你有冇戲劇細胞。好多時都要諗下點做，自己度或者睇下戲參考人哋，真係要做功課㗎。」

Madam Lo平時都睇好多劇集電影，所以演技先會咁好。（葉志明攝）

難道Madam Lo自覺好有天份？她直言不諱：「我覺得呢，我讀書就唔叻嘅，哈哈，但係好在上天畀個天份我，同埋我都鍾意做戲。」問到她通常參考什麼電影、劇集時，她就表示自己經常在Netflix、HBO之類的平台睇劇，最愛就是間諜片！她說：「我主要就睇戲參考，唔通扮吸毒嘅又走去睇人哋吸毒咩？（睇咩參考？）最近鍾意睇Netflix，睇緊套《Homeland》，係講美國反恐嗰啲。」想不到現年67歲的盧宛茵都十分貼近潮流。

《Homeland》主要講美國反恐，內容圍繞美國中情局與中東的關係及中情局在防止美國於「後911事件時代」再受恐怖襲擊。由2011年播映至今已有8季，2020年4月才正式播完，好多人睇㗎。（網上圖片）

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