【多圖】倪晨曦33歲生日曬比堅尼孕照：準媽媽應紀錄身體變化

今天（15日）是倪晨曦（Elva）33歲生日，懷孕七個月的她趁着這個特別的日子特意拍攝了一輯照片留倩影，當是自己的生日禮物，相中的她穿着白色比堅尼泳衣，外面加上一條薄紗裙子躺在浴缸裏，好身材若隱若現之餘，更增添了幾分仙氣，連黃翠如、連詩雅都不禁大讚：「So beautiful！」好友朱韻韻更提議Elva參加辣媽大賽！

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還有三個月就快要當媽媽的Elva又感嘆母親的偉大，她在帖文中寫道：「以前還半開玩笑的說不應該慶祝生日，因為媽媽當年為了生我和妹妹差點大出血死掉，最後還造成面癱和留下無數的妊娠紋；其實這一天是媽媽的受難日，所以每年生日都很感謝媽媽，因為她無私的付出才將我和妹妹健康的出生和扶養長大。」

Elva又體會到成為一個母親的心情：「現在自己也快要做媽媽了，特別能開始體會到如果為了小孩什麼都願意做的心情！（當然我希望自己的生產過程不要那麼辛苦）真心覺得每一個準媽媽都應該紀錄自己身體這一刻的變化，也更加愛惜自己！無論你體重增加了多少，身上長出了多少妊娠紋，為了生出健康的寶寶都會默默接受，這就是母愛的偉大和女性的天性吧！」最後Elva不忘感謝媽媽：「你永遠都是我的Role Model！」

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