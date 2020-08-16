王陽明拍戲唔錫身激親老婆認自私　想生第二胎：愈多小孩愈好

台灣男神王陽明日前出席活動，他與老婆蔡詩芸的囡囡Katiya剛滿7個月，提起囡囡時喜不自勝：「女兒現在已經會認人，會發出一些聲音，很像媽媽或爸爸」，王陽明也透露平時熱愛小酌，但現在要專心顧小孩，不能喝酒，頂多偶爾啜飲無酒精飲料過個乾癮。

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王陽明近期將宣傳電影《海霧》，蔡詩芸也正忙於籌備新專輯，被問是否冇時間湊囡，他回說：「我們時間點會錯開，如果真的不行，就會請丈母娘帶。」雖然工作排到Full晒，王陽明仍然想再生一胎：「我當然想生第二個小孩，我一直都希望我們的家庭可以越多人越好，但一切還是要看我老婆是否願意啦」。

王陽明與蔡詩芸感情深厚，難道沒有吵過架？王陽明無奈稱：「我先前比較自私，拍戲時太拼命，結果被我老婆怒罵。」原來去年拍《海霧》時，女兒未出世，熱愛挑戰的他，堅持由自己演出多場高難度的潛水或游泳戲：「造浪池的浪很大，而且是四面八方衝過來，就連教練、救生員都說很危險，但我還是想試試看」結果頻頻「見紅」，身上勁多傷口，還多次出入醫院，蔡詩芸得知後就在家裡怒罵他，他只能搏命道歉：「但是現在女兒出生了，我想得比較多，以後應該拍太危險的戲之前，應該還是會想一想。」

王陽明出席活動，透露想生第二胎：「當然是越多小孩越好」（官方宣傳照）

王陽明與蔡詩芸最近也化身Youtuber拍攝多部影片，未來不排除找網紅、藝人共襄盛舉，蔡詩芸曾與瘦子對唱，有沒有意願找瘦子一起同台？王陽明立刻笑答：「我只會演戲，不會唱歌，老婆跟瘦子合作就夠了。」

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