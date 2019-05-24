【PTU機動部隊】嫩版楊祐寧王陽明　4大小鮮肉大曬腹肌硬撼林峯

網劇《PTU機動部隊》在「黃Viu煲劇平台」熱播，除了由林峯、蔡卓妍、方中信主演，更有譚耀文、吳岱融、張繼聰、林雪等等好戲之人，更乘勢力捧幾位高大靚仔的小鮮肉，各人都六呎高，胸肌腹肌兼備，非常吸睛。

各演員早前出席記者會。

「嫩版楊祐寧」楊天宇

楊天宇在劇中飾演PTU隊員陳樂生，跟林峯有大量對手戲，更透露開拍前特地進行訓練：「拍之前都有學啲電影動作，同埋打筋斗，都係即刻用得著，體能方面都有做Gym，所以都做好準備。唔使埋位我會去偷師，覺得唔同演員都有自己一套演戲方法，好有意思。」另外，楊天宇畢業於美國西雅圖華盛頓大學經濟學系，同時亦是一名運動健將，曾是排球隊、欖球隊及手球隊隊員。近月他曝光率大增，去年參與內地真人騷《演員的品格》，成影后周冬雨、井柏然徒弟，之後亦有份演出電影《怒火》和《神探大戰》。

「翻版王陽明」麥亨利

麥亨利於劇中飾演PTU隊員詹家豪，跟方中信會有很多對手戲，更透露有晒肌情節，笑言叫觀眾切勿錯過。現年28歲的麥亨利畢業於澳洲新南威爾士大學，為澳籍華裔男演員和歌手，更是成龍打造的K-POP男子組合JJCC成員，於2014年曾奪得大韓民國文化演藝大賞新人獎，微博擁有103萬粉絲，人氣非常高，去年他更有參演多部電視電影，並憑《紅海行動》打響知名度。

趙毅新 Justin.Z

趙毅新在劇中飾演反派​「鬼添」，憑2011年參加內地選秀節目《完美先生》入行，前年在熱爆內地劇集《獨孤天下》中飾演大反派哥舒將軍而為人熟悉，獲網友大讚顏值與演技並存。修讀廣播電視編導與主持專業出身的趙毅新，五官突出、加上高大俊朗的外表，除了接拍劇集外，更擔任電視節目和商場活動的主持。

龐雨濃

身高1米85的龐雨濃畢業於加拿大溫哥華電影學院，絕對是科班出身的高學歷藝人。近年主演網路劇《十里桃花後傳》而廣為人知，去年更夥拍吳彥祖拍攝動作警匪電影《限期破案》。今次他在劇中飾演好人角色，受訪時他表示最欣賞方中信的演出：「因為他平常好像不苟言笑，但是字裡行間又帶出一點幽默。平常好像跟你保持點距離，其實跟你很親切，讓我感覺非常真實，很嚴肅、同時又很幽默。能看到他們的表演，真是一種享受，以及學習的過程。」