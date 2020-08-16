陳敏之疑因一張圖激嬲內地網民　被飛出《飛虎3》陳煒臨時頂上

有「索腿天后」之稱的靚媽陳敏之，原本有份演出邵氏新劇《飛虎之壯志英雄》，上月6日她亦有份出席該劇的開鏡儀式，角色是飾演SDU警司張兆輝的太太。當日敏之還跟張兆輝一起拍宣傳片以及受訪為新劇造勢。但近日有內地網民指她曾於IG發放了一張涉及政治意味的圖片，該照片更在微博上瘋傳，觸動了內地網民的神經，結果敏之未開工便被out走，由陳煒臨時頂上。

陳敏之被飛出邵氏新劇《飛虎之壯志英雄》。(陳敏之ig)

據悉，早前有內地網民開post貼出敏之的IG限時動態上的一張卡通圖畫，圖中是耶穌擁抱住一名身穿黑衫的少女，另一名黑衫戴口罩的少年則捉着耶穌的手，而少年及少女均配備了黃色頭盔，少年身旁還有一把黃色的雨傘，圖中寫着：「孩子，累了嗎？到我跟前來吧！」敏之本身是基督徒，然而內地網民對敏之的這張圖就大感不滿，認為她反映了她的政治立場，有支持暴徒之嫌，此舉激嬲了內地網民，結果紛紛留言攻擊她。有微博網民甚至tag了陳敏之要求解釋，更有網民聲稱被敏之刪除了有關的詢問留言及列入黑名單，直指她是「心虛」。

敏之因這張圖被內地網民圍剿。(微博圖片)

由於這套《飛虎3》是邵氏與優酷合作的出品，有指若果繼續用敏之演出，萬一被網民狙擊，隨時會因為她一人而連累該劇被封殺，劇組為保險計只好臨陣換人。敏之此post在微博及討論區瘋傳後，上月底《飛虎3》便突然換走了她，今次換角極低調，加上之前敏之仍未開工，因此劇組很少人知道她已被飛出局，而她的角色就由臨時急call的陳煒頂替，陳煒日前正式開工時，劇組大部分的人始得知敏之已被易角。有傳媒向敏之與張兆輝查問有關事件，兩人均表示不回應，而陳煒則表示公司安排工作給她便做，背後原因不太清楚。

敏之於《飛虎之壯志英雄》的角色由陳煒頂替。(陳煒ig)

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