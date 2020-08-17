【使徒行者2】袁偉豪經歷分手成就徐天堂：屬於自己嘅另一個誕生

2016年，袁偉豪憑主演無綫電視劇集《城寨英雄》在《星和無綫電視大獎2016》奪得「我最愛TVB男角色」、「我最愛TVB熒幕情侶」及在《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》奪得「最喜愛TVB電視角色」 ，連繼在《萬千星輝頒獎典禮》中奪得「最受歡迎電視男角色」，攀上事業高峰。

袁偉豪憑主演無綫電視劇集《城寨英雄》奪得「最受歡迎電視男角色」。（資料圖片）

在2016年的《萬千星輝頒獎典禮》中，攀上事業高峰的袁偉豪一度哭着多謝「女友」岑杏賢，但其實在惟於2016年11月20日，頒獎典禮之前，袁偉豪已於微博宣布與岑杏賢分手，而同時，他亦正拍攝《使徒行者2》。

袁偉豪與岑杏賢曾多次被傳結婚。（資料圖片）

在《使徒行者2》中 ，由袁偉豪所飾演的徐天堂獲得不少讚賞，而事實上，從他在劇中經常赤裸上身示人，更「出股惑」挑戰電視尺度，可見袁偉豪的演出有多瞓身。而劇中徐天堂笑中有淚的人物設定，卻與當時的真實袁偉豪情況，不謀而合。在2020年重溫《使徒行者2》，袁偉豪所飾演徐天堂的眼神，仿佛又多了一份莫名的感觸。

重溫袁偉豪如何「出股惑」：

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幾個女前，由周柏豪與袁偉豪主持的《兩個小生去Camping》中，袁偉豪曾向這份「老拍檔」重提拍攝《使徒行者2》的感受：「當時係16、17年，我人生處於好傷感嘅時間，啱啱回復單身就喺深圳開緊工，一路開工一路諗點搬屋，點樣買過晒啲傢俬。當時同黃翠如好多對手戲，佢日日同我傾偈，開解我，嗰陣時工作畀到我另一種忘我，好似自我麻醉咁，之後塑造咗『天堂哥』呢個角色，我覺得係屬於袁偉豪嘅另一個誕生。」

袁偉豪與黃翠如有不少合作戲面：

2017年8月，袁偉豪公開承認《2016年度香港小姐競選》「友誼小姐」張寶兒為其現任女友：