61歲向太陳嵐走過鬼門關　自爆入住ICU：怕我過不了這關

向華強太太陳嵐一向活躍於微博，早前先宣布即將做嫲嫲，大仔向佐及新抱郭碧婷成功懷孕，點知呢日佢就自爆原來7月時曾因心臟有事要入ICU，從鬼門關走出嚟：「ICU（深切治療部）全隊人待命在手術房旁，怕我過不了這關。」

向太陳嵐一向好錫囝囝向佐。（微博：＠向太TIFFANY陳嵐）

向太於微博上載喺病床上嘅自拍照，插住鼻喉精神似乎唔錯，但原來佢差啲踏入鬼門關，佢留言話：「我7月13號心埂入院急救，因為肺積水及心瓣不太動，所以手急救手術中ICU（深切治療部）全隊人待命在手術房旁，怕我過不了這關，但是我手術中意識一直清醒的，雖然疼痛的要死一樣，我反復的、意志堅強的面對，告訴自己一定沒事的。雖然還是有些併發症需要治療，結果昨天下午完成所有療程出院回家。」

向太於微博上載喺病床上插住鼻喉嘅自拍照。（微博：＠向太TIFFANY陳嵐）

向太今次入院消息相當保密，住院期間繼續活躍於微博，又代向佐及郭碧婷宣布懷孕喜訊，傳媒向佢查詢向佐嘅行蹤亦有回覆。雖然向太康復出院，但呢個月令佢有好深感受：「 這一個多月來，有朋友得新冠肺炎的、有心埂走的羅妹妹，還有友人的昏迷，都令我擔心！所以在此奉勸各位，和親友每次的告別最好用心一點。多說一句，可能是最後的一句。多看一眼，可能是最後一眼。緊緊的擁抱，可能是訣別的一抱。那些因為緣份而來的東西，終有緣盡而別的時候！大家一定要健康喔！一定要珍惜自己及家人朋友們！」

向太留言全文。（微博：＠向太TIFFANY陳嵐）