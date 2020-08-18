范冰冰獲內地土豪以人仔2000萬公開求婚：我現在完全有資格養活你

現年38歲的范冰冰自從於去年與舊愛李晨婚事告吹兼分手後，一直單身至今。近日網上就瘋傳一段土豪向范冰冰求婚的短片，該段片中一名中年男性土豪粉絲向冰冰公開示愛，大聲喊：「范冰冰我愛你，我是你的忠實粉絲」，接著就開始他的自我介紹，自稱：「我是全網第一拆遷土豪跳跳，全網的人都認識我。」

范冰冰已單身一年多。(范冰冰微博)

他表示：「我現在有兩千萬（人民幣）拆遷款，要挖一座山，把地基打好，將建一棟大別墅給你住，向你求婚，我現在完全有資格娶你做老婆。」接着就指住身後一條河再說：「我要把這個湖開發出來給你游泳，給你洗澡，我現在完全有資格養活你，嫁給我吧，范冰冰，我愛你。」又叫冰冰等他。這名男子在網上其實發過不少向范冰冰告白的影片，他的衣着打扮相當土豪，穿著印有「拆遷戶」的上衣，頸上戴着一條大金鏈。不少網民都指這名土豪是譁眾取寵，想藉此引人注意，又謂冰冰隨便一個代言都不只2000萬，10罰款都交得起，怎可能會因他的2000萬心動，直叫他：「清醒些吧！」。冰冰亦未有對該土豪求婚一事作任何回應。

向范冰冰公開求婚的土豪。(影片截圖)

點擊下圖逐格睇呢位土豪的求婚片段，以及冰冰的靚相：

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