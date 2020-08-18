金剛火速撻着台灣女星小嫻　大方認愛不介意女友曾失婚

39歲藝人金剛再有拖拍！繼4月與「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）於4月突然在網上宣布分手後，今日（18/8）又爆出金剛原來已經火速撻着認識多年、擁有好身材的失婚台灣演員小嫻（黃瑜嫻）。

金剛不介意對方曾結婚。（金剛IG圖片）

金剛接受傳媒訪問時大方承認新戀情。他透露5月在香港拍完廣告後，便回到台灣墾丁衝浪治療情傷。正好遇上身為衝浪教練的小嫻在墾丁餐廳打工換宿，兩人年紀相近又擁有共同興趣，故迅速發展為戀人。金剛亦指當時是「傾出個感覺」，因了解而決定一起，現時非常開心。

兩人均不介意對方過去的戀情。（小嫻IG圖片）

提到小嫻於2017年跟張惠妹舊愛何守正結束5年婚姻，金剛就不介意對方曾結過婚，亦不認識新女友的前夫何守正，直指「每個人都有過去」，重點是現在兩個人都開開心心。

小嫻指自己單身3年，今次為追愛想勇敢一點。（小嫻IG圖片）

而小嫻受訪時亦坦誠兩人正發展中，她透露自己單身快三年，所以想要勇敢一點，而與金剛相處起來很開心，兩人亦一直有保持聯絡。小嫻亦不介意金剛分手不久。然而，因為兩人才剛開始發展，所以暫時未有計劃再結婚，更笑說叫大家明年才問她，「但我們彼此都是真心誠意」。

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