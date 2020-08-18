河國榮欠下80萬巨額債務　自爆和太太曾只能選購特價貨品

藝人河國榮早前因為疫情關係，導致他的收入大減，另外國榮幾年前心臟不幸患上疾病，要承擔巨額手術費，以及其他開資，導致欠下朋友及卡數逾80萬。

何國榮出席品牌活動。（梁碧玲攝）

今天國榮出席品牌活動，擔任大使，現場亦有簽約儀式。這次擔任大使的費用，高達7位數，絕對幫助他解決到金錢上的問題，「舊年年中撞到老闆，佢原來係我鄰居，我哋都會一齊放狗。佢都好好，會邀請我去佢巨公司唱歌表演，之後傾下佢話有呢件事發生。價錢都絕對OK，佢哋話有7位數，當然係長約。」

就算欠下巨債，國榮心情都不會變差。（梁碧玲攝）

提到早前欠下80萬債務，國榮到現在還未能還完，他解釋欠下巨債的原因是兩年前做了心臟手術：「我心律不正好嚴重，當時做咗兩次手術，好貴。保險都幫唔到全部，我都拎咗幾十萬出嚟，然後狗狗支出，變咗唔少數字。」不過他透露現時的債務主要是欠銀行：「我唔鍾意周圍欠人錢，對朋友唔好，自己都好亂。冇話一個月要還幾多，如果所有債係一間公司負責就好好多。」

雖然欠下巨債，但國榮表示心情絕不能低落：「盡量開心啲，樂觀啲，有工作開就享受，盡力而為。」而日常生活開支不算太大問題，不過有一段時間他與老婆在購買東西時，直言要精打細算：「我哋試過有一段時間去超級市場，價錢貼紙只係紅色先買，因為紅色係特價，然後搵埋最平嘅特價。所以曾經有段時間係咁，但依家都好啲，唔會亂嚟。」

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河國榮係愛狗人士！

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