楊偲泳離開ViuTV轉簽古天樂?　 男友張振朗揾好友張繼聰幫手拉線

33歲無綫小生張振朗近年星途漸見明朗，不但攀上無綫一線小生之位，在無綫現正熱播劇集《反黑路人甲》中佔有重要戲份，更憑首集裸跑一幕引起城中熱話。

近日有傳Renci靠男友張振朗好友張繼聰轉投古天樂旗下娛樂公司《天高娛樂》。（IG@renciysw）

雖然張振朗在無綫成功上位，其26歲女友楊偲泳（Renci）在ViuTV發展亦穩步上揚，幾套ViuTV劇集《理想國》、《黑市》、《歎息橋》等亦開始入屋。不過今日就有報導指Renci迫不及待想趕上男友步伐，將離開ViuTV轉投古天樂陣營。

張繼聰和張振朗同屬電單車發燒友，兩人一拍即合。（IG@louischeung2013）

有傳今次成功過檔古天樂旗下，男友張振朗功不可沒。有報道指他是透過好友張繼聰幫手，在他穿針引線下成功轉會。如果消息屬實，Renci將會同張繼聰屬同一經理人，而Renci身為黃秋生門徒，最近亦秘密學演戲，看來是想為爭取更多拍劇和拍電影的機會做好準備。

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