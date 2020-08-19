傳Krystal離開SM娛樂　合作逾十年f(x)名存實亡？

根據昨天（18日）韓國傳媒報道指，女團f(x)成員25歲Krystal將不與SM娛樂續約，離開公司開展全新演員路，目前已有多間知名演員公司向她招手。繼Victoria宋茜、Amber和Luna去年先後不續約後，f(x)最終名存實亡？

韓國多間傳媒報道表示，Krystal決定不與合作逾十年的SM娛樂續約。有指已有多間知名演員公司與Krystal接觸，雖然已與數間公司的代表見面，但仍未有簽約決定。根據相關人士透露，Krystal自出道起一直兼顧歌唱及演戲，因此以找到支持她兩方面發展的公司為目標。而SM娛樂則回應表示Krystal合約將於月底結束，目前仍在商討續約相關事宜。

韓國傳媒報道指，Krystal將不續約SM娛樂（IG/@vousmevoyez）

Krystal與姐姐Jessica關係親密，或有之後二人再有機會同公司？（IG/@vousmevoyez）

點撃睇Krystal近照：

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F(x)自2009年出道以來，一直擁有相當高人氣。2015年，已故Sulli退隊後，組合以四人形式繼續活動，可是最後一次發表新歌已將近4年前。去年f(x)十周年，公司不但沒有安排任何活動，就連Victoria、Amber和Luna也先後不續約離開公司。雖然組合沒有解散，但其實已名存實亡，粉絲都覺得相當可惜。

f(x)成員先後離巢，組合其實已名存實亡。（SM Ent.）