Luna@f(x)忽走性感路線　超緊身Leggings相睇到網民好尷尬

韓國女團f(x)出身的26歲成員Luna離開舊家SM娛樂後，現正以音樂劇演員活躍活動中，勤力的她亦有用心經營YouTube和IG與粉絲溝通。未知是否愈變成熟，近日Luna在IG上傳的照片似乎想轉走性感風，粉絲好評不斷但卻有不少網民表示覺得尷尬。

Luna（右一）以f(x)出道時，不時因身材而抱受批評。（SM Ent.）

按圖回顧f(x)時期的Luna：

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相信熟悉K-Pop或f(x)的讀者，都知道11年前出道初期的Luna仍是一名肉肉女，更曾因小腿肌發達而被惡言攻擊過。近年Luna瘦身成功，她終於能大方在IG曬出完美身材照，盡展性感健康美。Luna亦不吝嗇自己的減肥秘笈，在YouTube拍片教觀眾不同的瘦身術，當中的瘦腿運動最為受歡迎。

Luna最近上傳一系列大尺度性感照。（IG/@hermosavidaluna）

按圖睇Luna最近大尺度性感照：

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瘦身成功的Luna以健康美著稱，可是最近她在IG上傳的一系列新照卻嚇倒不少粉絲。照片中的Luna單穿紅色及白褲三角褲，火辣數指爆錶，其中更有聚焦下身的破格照，尺度可說是相當高。除了內褲照外，Luna身穿緊身Leggings的照片更疑似下體現形，不少網民都表示有些少尷尬。

當中緊身Leggings的照片更疑似下體現形。（IG/@hermosavidaluna）

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起初Luna大方曬身材都獲不少粉絲讚好，替偶像重新建立自信而開心，Luna亦不時因打扮清涼而上報。可是近年Luna愈見愈少布，由背心到三點式再到內褲，與當初f(x)的女團風格已完全不同。有網友分析，未知是否組合即使擁高人氣仍成公司棄將，比起其他成員Luna工作量算少，所以只好極力爭取見報機會。加上現時Luna已簽約新公司，自由度相信亦比以前大，踏入20歲後半的她未知是否打算轉走性感風？

要做到健康性感的確有難度。（IG/@hermosavidaluna）

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