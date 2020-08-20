《金宵大廈2》劇情搶先爆　平行時空分裂出兩個香港？

上年播出的無綫（TVB）劇集《金宵大廈》雖然失落《萬千星輝頒獎典禮2019》大獎「最佳劇集」，但仍然是不少觀眾心目中的「年度神劇」，除了因為李施嬅和陳山聰兩大主角演出精湛，趙希洛、劉江等配角表現亮眼，故事本身夠吸引、動人才是最關鍵原因，所以觀眾都好關心即將正式開拍的《金宵大廈2》會否如前作一樣有「神劇」級數。

【金宵大廈2】主演陣容大檢閱 74歲劉江冇得留低？

點擊下圖觀看《金宵大廈2》演員陣容：

+ 18 + 17 + 16

在《金宵大廈》結局中，「阿蕭」陳山聰和「Alex」李施嬅成功改變命運，兩人不但再次相遇，更保有前世記憶，大團圓過BBQ式結局，所以不少觀眾估計續集會承接前作，並且為兩大主角製造新難題、新困境，「夾硬」搵方法拆散他們。

《金宵大廈》雖然未能在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪得大獎「最佳劇集」，但卻使陳山聰和李施嬅奪得「最受歡迎電視拍檔」獎項，其中李施嬅亦憑「章瑋／楊玉華」角色奪得「最受歡迎電視女角色」。（myTV SUPER）

不過《金宵大廈2》編審羅佩清（Ruby）接受《香港01》訪問時便向粉絲大派定心丸，指「阿蕭」和「Alex」不會被拆散：「因為上次故事已經係完滿結局，『阿蕭』同『Alex』修成正果，所以《金宵2》係全新故事，即係話山聰同詩嬅係做新角色。」

另外，Ruby更搶先透露《金宵大廈2》的創作概念──「平行時空」：「即係會有兩個香港，兩座金宵大廈。（山聰同施嬅上次一人分飾兩角，今次唔只佢哋，其他角色都會？）部份啦，又唔係Exactly全部倒模嘅，兩個世界都有啲唔同嘅人。」真是令人愈諗愈期待。