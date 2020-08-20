【鏗鏘集】38歲劇場表演者變外賣仔　真係日賺$1000咁好搵？

唔少節目都訪問過外賣平台速遞員，大家都話好好搵 ，但Dan就話因為近來多咗「步兵」，所以唔係想像中咁好搵。（影片截圖）

受到疫情影響，唔少人都選擇叫外賣，最新一集《鏗鏘集》以「生活與生存」，跟着外賣平台速遞員周圍去，睇下到底是否如坊間傳聞所說咁好搵。

早前全日禁止堂食，Dan喺公園仔開餐到一半時落大雨。（影片截圖）

38歲嘅Dan曾經係一名表演者，不過2017年開始佢投身外賣仔行列，每天平均跑上100公里：「我而家主要幫粉紅色嗰間送外賣啦，空檔嘅時間會開另一個App接啲散單。拉勻平均數我覺得我而家做嗰間高少少人工，大約係50蚊一單左右，一日做11個鐘，基本都起碼過千。」

Dan話曾接過一張「兩包濕紙巾」嘅訂單，非常好做。（影片截圖)

Dan表示近來因為唔少舖頭結業，加上大量學生或主婦加入做「步兵」，令其收入受到影響，就好似拍攝當日，到了午膳時間，Dan指出正常情況會係單接單。「我發現最近要等5至10分鐘先有下一單。」其後，Dan雖然接到單，但到達單位時冇人應門，打電話後對方才告之寫錯地址：「有時送唔到，感覺好差，會覺得比人老點，又冇咗幾十元，都幾慘。點樣結果都會接受，唔通發脾氣丟咗啲外賣咩，都係要頂硬上。」

Dan曾經係一名表演者。（影片截圖）

+ 3 + 2

中午開始返工嘅Dan一直做唔停手，不過當佢由商場拎完外賣準備出車時，一見到有交通警已心知不炒，最終獲「牛肉乾」一張，承惠320元，令Dan連聲大嘆無奈。「而家可以算係生存緊，盡量有時間就返多啲，想賺多啲，都係為生存。」由於被炒牌，加上落過大雨，令Dan全日接了15張單，收入約為7百元左右。節目尾聲，Dan希望疫情過後，可以再次重拾表演者工作、再次追夢，並謂「人如果冇夢想，同條鹹魚冇咩分別」。

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