【使徒行者2】Mr. White真人勁有型　丘占輝仲係飲食界猛人

《使徒行者2》已經播到20集，還有10集便大結局，雖然這部劇只相隔三年就重播，但有些演員可能大家都未必記得，好像剛剛死在魏德信（陳豪飾）手上的Mr. White，這位看似混血兒的演員名叫丘占輝（James Kazama）。

James係《使徒行者2》飾演Mr.White都好搶鏡！

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丘占輝在香港出生，於泰國成長，所以看上去也有點像泰仔，在1997年回流香港後，專注在舞台劇的演出，但間中也會以配音員身份出現，為亞洲多部著名電影、劇集及動畫片配音，最為人熟悉的就是動畫片《乃出個未來》中「紅魷」一角，廣東話版都由他配。到了2004年，他放下香港的事業飛到布魯塞爾定居一段時間，開始在當地學習法文，當然也有關於演藝的事業，例如拍劇。

好陽光呀佢！（IG@丘占輝）

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丘占輝其實也是一名生意人， 2002年，他曾經在香港開設了一間名為「La Fu」的餐廳，當時餐廳更獲得好高的評價，去了歐洲亦有經營餐飲業務，並得到了歐洲和亞洲的高度讚譽，有多本雜誌給予高度的推薦。令人意想不到的是，除了做生意和演戲，他更曾經擔任過泰國銀行及電信公司的「數字貨幣發行及運算研發經理」，真是多材多藝。令人驚喜的並不只這樣，他更懂得七種國際語言，包括中文、英文、法文，日文，泰文，西班牙文和德文，難怪在多地生活也不是問題。

之前仲有份睇首映。（IG@丘占輝）

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