【反黑路人甲】今年睇過最有誠意嘅TVB劇｜任噏亂評

《反黑路人甲》頭五集劇評。

《反黑路人甲》播完五集，相信大家對這部劇集會給予不錯的分數，很簡單，一部劇集如果能令你有衝動追下去便是成功 ，《反黑路人甲》正正有這種引力。雖然劇情依然是典型的黑幫卧底套路，但加入了新的「戲劇卧底」元素。兼有半警匪半喜劇的節奏，有張力之餘又可以輕鬆，可以說是2020年暫時TVB最佳的劇集。

《反黑路人甲》頭五集劇評。（《反黑路人甲》劇照）

沒犯TVB慣性毛病

節奏感對一部劇集很重要，TVB一直有個小毛病，明明劇情主線不錯，但卻加插太多副線，當中涉及不少感情戲，令到主線斷斷續續，減低了追看性。《反黑路人甲》當然也有感情線，但卻容易令人接受，原因很簡單，夠搞笑！無論是王浩信與馮盈盈和高海寧，抑或是張振朗與賴慰玲，他們的感情線都偏向惡搞形式，而王浩信與湯怡則是鹽花之處，統統都是觀眾的受落點。當然，這只是頭五集的感情線，將來可能又會重復犯下老毛病，但至少暫時是值得一讚。

將會正式進入高潮

節奏沒有因為感情線而減弱，但反而被自身拖了後腿！頭三集講述王浩信飾演的張細倫如何成為蔣世龍，不錯的，看得出這部分沒有太多的節枝，一氣呵成說故事。到了四、五集，為張細倫進入四聯幫作準備，這裡就有點反高潮，當然是必備的情節，但略賺太久，而且用太多時間舖排四聯幫的內部，始終劇集最大看點是王浩信的主線，所以略嫌失色。不過，當王浩信在最新一集正式進入四聯幫，兩條線合二為一，相信問題迎刃而解。

其實劇情推進再快少少就好。（《反黑路人甲》劇集）

演員全面爆發

既然將《反黑路人甲》當成本年最佳劇集，當然不只劇情值得一讚，演員方面也很重要。以往一直說TVB劇集的最佳演員，綠葉反而成為跑出分子，但今次主角的發揮也令人讚嘆，王浩信和張振朗掌握到半喜劇的節奏，恰如其分地展開自己的幽默細胞，認真時亦七情上面。當然，綠葉們如李成昌、姜大衞、秦煌、張國強、石修等人的演出也令人極易入戲，至於賴慰玲、徐榮、湯怡、許家傑、傅嘉莉等中生代也能融入劇中，所以演員劇情基本上可以拎高分。

從細節看出誠意

一部劇集，如果細節位做得好，自然感受到劇組的誠意。《反黑路人甲》拍攝電影感十足，無論是一開頭於旺角街頭四聯幫與警察的對碰，還是在電視城王浩信張振朗兩人追逐的高空拍攝，與TVB其他劇有種截然不同的感覺。還有大家有沒有留意到這部劇集音效特別多？充分利用音效能令到劇集增添喜感，也能在特定場合增添氣氛，例如王浩信衝出房門把欠單交給湯怡的一幕戲。還有一幕，王浩信與湯怡在床上的一場戲，浩信醒來的時候，真的有兩滴口水在枕頭，細緻位觀眾是看得到的。

誠意分十足，跟《殺手》是今年比較突破的劇集，能否保持走勢？拭目以待。

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