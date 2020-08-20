盤點圈中10大素顏女神　鍾欣潼「零死角」謝安琪散發知性美

新冠肺炎疫情肆虐全球，藝人的工作量減少，變相多了時間留在家。長駐美國的陳法拉日前就親自下廚炮製美食，不過網民的重點就落在她的素顏上。雖然無化妝，不過五官標緻的法拉依然咁靚，甜美笑容再加上小酒窩，難怪獲網民大讚Keep得好。圈中亦有不少女星落妝後依然省鏡，絕對稱得上是「素顏女神」！

雖然無化妝，不過五官標緻的法拉依然咁靚。（IG/ @falachenfala）

+ 33 + 32 + 31

「零死角女神」鍾欣潼（阿嬌）

39歲的阿嬌一向是公認的美人胚子，她擁有一雙大眼睛、高挺的鼻樑，而且皮膚保養得非常好，絕對是天生麗質！素顏的阿嬌同化妝後幾乎沒有分別，任何角度都能拍出靚相，堪稱「零死角女神」。雖然她的身形經常時肥時瘦，不過阿嬌都係咁靚。

39歲的阿嬌一向是公認的美人胚子。（IG/ @q_gill）

+ 25 + 24 + 23

清麗脱俗李佳芯（Ali）

37歲的Ali不是屬於輪廓深的女生，平時她的妝容以簡潔為主，因而給人清麗脱俗的感覺。化開淡妝的Ali擁有白滑有光澤的皮膚，所以就算素顏上陣，分別都不是太大。而最近她有份參演無綫新劇《智能愛（AI）人》，一眾網民表示非常期待。

素顏Ali更顯清麗脱俗。（IG/ @aliaime）

+ 59 + 58 + 57

清純溫柔鄧麗欣（Stephy）

36歲的Stephy是不少男生心目中的女神，她散發着溫柔的氣質，加上保養得宜，與18年前初出道時的樣子幾乎沒有分別。素顏的Stephy更顯清純溫柔，與台灣男朋友王子（邱勝翊）愛得甜蜜的她有愛情滋潤，難怪愈來愈靚。

素顏的Stephy更顯清純溫柔。（IG/ @stboo）

+ 38 + 37 + 36

明艷照人湯洛雯（靚湯）

33歲的靚湯同樣有愛情滋潤，擁有標緻五官、甜美樣子的她自從與馬國明拍拖後，就如沐春風靚上加靚。素顏的她同樣眼大大，沐浴在愛河中的她狀態極佳，不用化妝都已經明艷照人。

素顏的她直頭同化妝後冇咩分別。（IG/ @roxannetong）

+ 54 + 53 + 52

甜美可愛岑麗香（香香）

35歲的靚媽婚後育有一子，香香氣質出眾，眼大大再加上一點Baby Fat，笑起上來Sweet到爆。香香唔單止擁有精緻五官，亦很有潮流觸覺，早前她在IG上載了一張素顏照，戴上頭巾的她慵懶感十足，與平時的甜美風格截然不同。

戴上頭巾的她慵懶感十足。（IG/ @heungheungeliza）

+ 14 + 13 + 12

樣子清秀李亞男

同樣是媽媽級女神的仲有35歲李亞男，與王祖藍結婚後育有一女。李亞男擁有高䠷、纖瘦身形，而且樣子清秀，本身雙眼皮不算明顯的她，素顏下反而令雙眼皮較為突出，添了一份賢淑氣質。

李亞男擁有高挑、纖瘦身形，而且樣子清秀。（IG/ @therivergirl）

+ 13 + 12 + 11

五官立體鍾嘉欣（Linda）

36歲的Linda已經由嘉欣BB變成嘉欣媽媽，婚後肓有一子一女的她最近返港，拍攝無綫新劇《兒科醫生》。她更相約好友胡杏兒一起唱K，素顏的嘉欣氣息不錯，而且天生擁有立體五官，女神當之無愧。

素顏的嘉欣氣息不錯，而且天生擁有立體五官。（IG/ @chungkayanlinda）

+ 12 + 11 + 10

幸福少奶奶謝安琪（Kay）

43歲的謝安琪已由當年的女神變成幸福少奶奶，阿Kay愈來愈有知性女性美。平時眼妝比較濃的她，上妝後高貴又有女人味，不過平日素顏的她卻散發着溫文、幸福少奶奶的小女人感覺。

素顏的Kay散發着溫文、幸福少奶奶的小女人感覺。（IG/ @kaytse）

+ 14 + 13 + 12

凍齡女神佘詩曼

在眾多「素顏女神」中，Keep得最好必定是45歲的佘詩曼。阿佘不時在社交平台貼素顏照，她擁有白晳飽滿的肌膚，容貌一直以來都沒有太大轉變，不少網民大讚她凍齡有道，皮膚狀態絕不會輸給一眾後生女。

在眾多「素顏女神」中，Keep得最好的必定是45歲佘詩曼。（IG/ @charmaine_sheh）