古天樂內地捐建逾百間學校12年來從不間斷　第135間教學樓已落成

古天樂 (古仔) 出了名重情義，而且善心爆棚，多年來一直積極行善幫助有需要的人。自08年汶川大地震後，古仔便成立了「古天樂慈善基金」，十多年間已先後捐建18所醫療室、1座小水利工程、750口水窘以及過百間小學，古天樂第135間學校早前亦已完工。粗略估計古仔多年來捐贈金額直迫五千萬人民幣，不少內地網民都十分佩服古仔的善心，並稱他為真正慈善家。不過，對於行善一事，古天樂鮮有提及，表現得非常之低調。據悉，古仔除了出錢捐建學校外，還會專門派人監督工程，務求建築物夠安全穩陣才放心，真是出錢又出心。

古天樂十多年來極積且低調行善。(資料圖片)

然而，今日微博上竟然有指一位名叫卓偉的人於朋友圈內爆料，這位卓偉被稱為中國第一狗仔，他在微博貼文說古仔捐的幾所學校，也不過是某國際飲料集團以古天樂的名義捐的，古仔不僅樂於借花獻佛，還“冒名頂替”，真正捐了幾千萬的其實是圈內某位一哥。此消息一出，即令 #古天樂# 登上了微博熱搜的三甲位置，網民瞬即議論紛紛，大家都不相信這位爆料人所說的。有網民就翻查了資料，發現古仔所捐建的學校根本不是對方所說的幾所，而是有100所，直指該番言論完全是在抹黑古仔，替他不值。有網民就留言表示：「做個公益還要被這個質疑那個質疑！！給這些魔鬼抹黑成這樣，真的太過分了！！！」

而古天樂 (古仔) 出了名重情義，而且善心爆棚，多年來一直積極行善幫助有需要的人。自08年汶川大地震後，古仔便成立了「古天樂慈善基金」，十多年間已先後捐建18所醫療室、1座小水利工程、750口水窘以及過百間小學，古天樂第135間學校早前亦已完工。粗略估計古仔多年來捐贈金額直迫五千萬人民幣，不少內地網民都十分佩服古仔的善心，並稱他為真正慈善家。不過，對於行善一事，古天樂鮮有提及，表現得非常之低調。據悉，古仔除了出錢捐建學校外，還會專門派人監督工程，務求建築物夠安全穩陣才放心，真是出錢又出心。

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然而，今日微博上竟然有指一位名叫卓偉的人於朋友圈內爆料，這位卓偉被稱為中國第一狗仔，他在微博貼文說古仔捐的幾所學校，也不過是某國際飲料集團以古天樂的名義捐的，古仔不僅樂於借花獻佛，還“冒名頂替”，真正捐了幾千萬的其實是圈內某位一哥。此消息一出，即令 #古天樂# 登上了微博熱搜的三甲位置，網民瞬即議論紛紛，大家都不相信這位爆料人所說的。有網民就翻查了資料，發現古仔所捐建的學校根本不是對方所說的幾所，而是有100所，直指該番言論完全是在抹黑古仔，替他不值。有網民就留言表示：「做個公益還要被這個質疑那個質疑！！給這些魔鬼抹黑成這樣，真的太過分了！！！」

而網民亦反現,今年雖然在疫情期間,古天樂亦多建四間學校,總共135間。

古天樂行善竟然被抹黑。(微博圖片)

古仔行善的照片，他所捐建的教學樓資料，以及他主演電影的劇照：