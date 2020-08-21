江嘉敏與馮盈盈決裂新證據？　與郭嘉文鄺潔楹為林凱恩慶生攬晒頸

無綫小花江嘉敏（Kaman）和馮盈盈（Crystal）早前齊上賭王何鴻燊四房公子何猷亨的億元豪華遊艇開P，之後Crystal被傳是意圖釣金龜何猷亨。事後Crystal就推Kaman做擋箭牌，聲稱是對方介紹何猷亨給她認識；Kaman卻反駁是Crystal邀她上船。兩人口供不符兼各執一詞，繼而傳出姊妹情決裂。

早前馮盈盈用江嘉敏作「擋箭牌」，指是江嘉敏帶她去聚會，而且當天與何猷亨才是第一天見面，事前並不認識，而江嘉敏隨即否認，指是馮盈盈邀請自己上船，而且二人一早認識，並表示：「佢咁多人追，使乜我介紹！」事件成羅生門。（crystalfyy@instagram）

Kaman與Crystal疑似絕交後，朋友滿天下的她似乎已經將Crystal拋諸腦後，近日更發現她火速轉投其他好姊妹懷抱，其中一位更是「小小超」李澤楷女友郭嘉文（Karman）。今日凌晨（21/8）Kaman閨蜜、無綫藝人林凱恩（Iris）在IG上載幾張與好姊妹慶生的照片，除了Kaman和郭嘉文之外，更有另一位無綫藝人鄺潔楹（Judy）。

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只見四人在相中攬頭攬頸，壽星女Iris更興奮到伸脷。Iris似乎在文中暗地回應Kaman和Crystal決裂之事，她不但力撐好友Kaman，更叫大家不要想得太複雜，「希望身邊的你們能多感受世間美好和有趣的事，少點去糾結和懷疑感情這回事。喜歡，就是單純的喜歡，把簡單的事變得複雜是人們的內心小劇場作崇，還是想滿足自己的幻想？」

Kaman同埋「小小超」女友做女友，咁咪可以埋勁多有錢人身？(IG@kaman_kong)

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