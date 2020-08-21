李澤楷女友郭嘉文　傳購入億元豪宅後再有千萬投資

2015年港姐冠軍麥明詩（圖中），左邊亞軍龐卓欣，右邊是季軍郭嘉文，即現在李澤楷女友，三甲都不再留戀TVB。（視覺中國）

郭嘉文與李澤楷於去年一同結伴現身馬場兼影世紀合照，兩人正式公開戀情。（資料圖片）

參加選美嘅人未必個個都熱衷喺娛樂圈發展，好似2015年港姐三甲，亞軍龐卓欣履行一年任期後已無簽TVB，冠軍麥明詩亦已轉行，而季軍郭嘉文（Karmen）遇上李澤楷後亦唔使再捱更抵夜拍攝，擴闊眼界得閒HIGH TEA享受人生，呢日有報道指佢大手投資2000萬物。

郭嘉文購入九龍塘逸瓏天池屋，成交價1.068億元，呎價近5萬元，一度創項目呎價新高。（Instagram／@karmen_kkm）

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本月27號就28歲生日嘅郭嘉文（Karmen），年紀輕輕已手持過億九龍塘逸瓏天池屋，但佢衣著打扮未見周身名牌，而且相當念舊，經常相約好姐妹林凱恩。報道指有讀者爆料佢日前為Bonnie慶祝生日，去六星酒店嘆下午茶，期間該名讀者聽到Karmen話最近喺市場投資咗2000幾萬，眼界同出手果然不可同日而語。

郭嘉文呢次投資千萬，唔知買咩呢？（Instagram／@karmen_kkm）

郭嘉文飛上枝頭都不時相約好友林凱恩，呢日仲為對方慶祝生日：