【金宵大廈2】靚寶會否再次亮相？　3個月前夥周秀娜拍ViuTV劇

上年播出的無綫（TVB）劇集《金宵大廈》雖然失落《萬千星輝頒獎典禮2019》大獎「最佳劇集」，但因為故事情節、演員表現俱佳，所以仍然是不少觀眾心目中的「年度神劇」，而續作《金宵大廈2》亦於本月正式開拍，令粉絲非常期待。陳山聰、李施嬅今次以新角色亮相固然是今輯重點，但觀眾最關心的始終是黑貓「靚寶」（Mavis飾）會否再次出場。

Mavis飾演的「靚寶」非常可愛、吸粉力強，是《金宵大廈》的吉祥物。（劇照）

「靚寶」在《金宵大廈》中非常重要，不僅守護金宵大廈住客超過50年，更是見證「阿蕭」陳山聰和「Alex」李施嬅有情人終身眷屬。雖然「靚寶」參演《金》劇時只有5個月大，但李施嬅之前接受《香港01》訪問時便大讚牠有靈性：「識得聽Action，識得做戲，你叫佢走位，示範一次就會識得行，所以我都覺得係一件幾奇怪嘅事。」而「靚寶」上年亦有與主人Melaine接受《香港01》專訪，原來牠已經是4子之父，老婆是純種靚貓。

點擊下圖回顧「靚寶」上年接受《香港01》訪問情況：

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到底《金宵大廈2》有沒有「靚寶」？劇集編審羅佩清（Ruby）接受《香港01》訪問時說：「有呀，不過『靚寶』而家已經長大咗好多，希望觀眾仲認得佢啦！」提到今年3歲的「靚寶」在現實生活中已經成家立室，問會否在戲中為牠找個伴？Ruby即大賣關子：「睇到結局就知！」

原來「靚寶」3個月前與周秀娜合作拍攝ViuTV新劇《太平紋身店》，點擊下圖睇「靚寶」現時樣貌：