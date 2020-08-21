賈乃亮5小時帶貨銷售總額破2.4億　個人利潤或高達二千萬人仔

內地男星賈乃亮自從同李小璐離婚後似乎多了不少Job，除了影視、綜藝之外，還加入直播間帶貨，且成績斐然，連創三個紀錄。

日前賈乃亮為家電品牌網購直播，5小時帶貨2.4億（約2.7億港元），累積超過5千萬人觀看，加貨次數高達60多次，不止銷售額破紀錄，還刷新藝人單次銷售額紀錄，帶貨實力強勁。而有業內人士爆料，指這場直播賈乃亮的利潤逾兩千萬。

賈乃亮得知帶貨銷售總額突破2.4億後激動到跪地。（微博圖片）

之所以有如此高的銷售總額，全因賈乃亮的努力。據悉，當日他在直播間幾乎全程無休，身體力行帶貨，跳繩、擦唇膏、快板（一種曲藝）等，賣力表演之餘，更密密爆出金句，使出十八般武藝賣貨，相當認真。此外，人氣明星袁弘、任嘉倫、關曉彤等還作客直播間，可謂星光熠熠。

賈乃亮在直播間跳繩。（視頻截圖）

今年36歲的賈乃亮去年11月與李小璐宣布離婚，今年除了常駐真人騷《極限挑戰》第六季之外，還拍攝了抗疫劇《在一起》與都市劇《落花時節》，將重心放在事業上。

今年4月，賈乃亮開始嘗試直播，期間不斷刷新銷售紀錄，早在5月就已突破超過3250萬元的銷售總額，作為剛剛入門直播帶貨來講，稱得上是佼佼者。雖然明星因為粉絲效應，本身都能夠吸引消費者看直播，但要帶動銷售額亦絕非易事。而賈乃亮每次都親身上陣，試食、試用、口碑營銷等，用行動為直播間的粉絲們答疑解惑，獲得大家力撐與信任，因此在事業上發展得愈來愈好。