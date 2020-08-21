【做家務的男人】王祖藍同女兒介紹爸爸　首聽對方叫爺爺難忍淚流

王祖藍憑藉個人才華在娛樂圈闖出一片天，近年轉戰內地的他，是各大綜藝節目的搞笑擔當，有祖藍在，就不怕無笑彈，因此也深受觀眾喜愛。最近，祖藍同李亞男以及女兒王天韻（Gabrielle）參加了愛奇藝生活真人騷《做家務的男人》第二季，在最新一集中，演員鄭愷到訪祖藍家，想不到竟觸發了祖藍對女兒的擔憂。

鄭愷同祖藍關係密切，默契十足。（微博@愛奇藝做家務的男人）

鄭愷同祖藍都是《奔跑吧》前三季的固定MC，兩人關係密切，默契十足，而鄭愷也就快升呢做爸爸，因此特意前來向祖藍學習經驗。

準爸爸手冊。（視頻截圖）

其間，眾人與Gabrielle坐在梳化上重溫《奔跑吧》片段，當中有一幕是祖藍化女妝搞怪的一幕，他剛同女兒講完電視上是「爸爸」之後，就表示自己有點擔憂，害怕以後女兒或者同學見到她爸爸是這樣會被人嘲笑。不過鄭愷立即講到：「不會，她可能是班裡最紅的一個。」

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其後祖藍在觀察室內，坦言現在真的會想這個問題：「想一想自己拍過的東西，有沒有一些其實她是不應該看的」，希望在女兒面前建立威嚴。但如果以後女兒真的問起「爸爸為什麼要扮成這個樣子」，祖藍長嘆一口氣，只用了兩隻字回應，可謂真實又辛酸。

點擊下圖睇祖藍如何回應：

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其實祖藍唱歌、演戲、主持等幾乎樣樣在行，多年來，他扮動畫角色，扮醜、扮女人等獲得不少關注，對任何形象都駕輕就熟，完全放下偶像包袱同外界輿論，相當敬業。也正是因為如此，祖藍才迅速打開市場，令觀眾印象深刻，一路走來實屬不易。

祖藍扮演的葫蘆娃令人印象深刻。（微博圖片）

在另一段花絮中，祖藍一家三口坐在床上，一起觀看Gabrielle的成長短片，背景音樂是祖藍由自己創作，當中還插入了祖藍爸爸的一些片段，他同女兒講「這是爺爺」，而Gabrielle也對著電話叫「爺爺」，令祖藍非常感觸，忍不住潸然淚下，場面溫馨感人。

事後，祖藍解釋道，原本這首歌是寫給姪女，想同爸爸講「弟弟有個女兒了」。但當Gabrielle出生後，祖藍發現這首的意義對自己更大，特別是在中間插入王父的片段，希望告訴他有一個BB出生了：「跟你長得很像，哪怕你今天不在，但是我在她身上看見你了……」祖藍說，這是自己第一次聽到女兒叫「爺爺」，所以感覺很溫暖。

王祖藍與爸爸感情非常好，可惜爸爸在2016年因病離世，因此聽到女兒叫爺爺忍不住喊。（視頻截圖）