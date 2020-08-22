【反黑路人甲】朱敏瀚入行10年有肌有運行：成日演細佬都幾唔忿氣

朱敏瀚在《反黑路人甲》中以「冷面殺手」登場，為了呢排腹肌，節食戒口三個月。(IG圖片)

28歲嘅朱敏瀚（Brian）近年因狂操肌而終於擺脫「萬年細佬」嘅印象，接連三劇播出（《機場特警》、《迷網》、《反黑路人甲》）令入行10年嘅佢終於被認識。他接受《香港01》訪問時，坦言最開心係可以透過幾個角色予觀眾不同的感覺，並感謝《反黑》監製林志華：「係佢要求我要有改變，唔想再咁細佬，自己無辜負佢嘅期望，所以都值得開心。」

今時今日，喺TVB有肌有運行。朱敏瀚操肌後劇接劇，近日忙於拍攝《換命真相》嘅佢，之後會在《拳王》中與視帝黎耀祥合作，做其親生仔，上位在望。（IG圖片)

與TVB簽長約：從來冇諗過要走！

朱敏瀚17歲便報讀藝員訓練班，他表示當初曾向家人承諾給自己3年時間追夢。「我拍完《點解阿Sir係阿Sir》後，公司同我簽份約都唔只三年，所以一直做落去。從來都冇諗過要走，因為真係鍾意做戲，所以當初公司想《都市閒情》年輕化而調我入去做主持時，係好唔開心，雖然嗰段時間係搵得最多。」

由於一心想拍劇，所以朱敏瀚當初收到通知要主持《都市閒情》，他與監製第一次見面已表示自己唔會做得好耐，絕對係膽色過人。「不過都好多謝《都市閒情》監製同大王（安德尊），雖然知我唔想主持，但都教我好多嘢。其實而家諗返，如果當初有拍劇機會，自己都未必掌握得好好。」

「雖然主持《都市閒情》係好唔開心，但我唔會話因為咁而hea做，我一係唔接，一做就要做好佢。」(FB圖片)

何謂搵得多？朱敏瀚表示主持《都市閒情》時，一個月平均已有12至15騷，如果再拍埋劇的話，爆騷毫無難度。「而家拍劇的話，20集拎盡可能都係40騷，但講緊係3個多月嘅時間。收入少一半，但過程開心。同埋劇集多人睇，有機會帶嚟outside-job機會嘛。」朱敏瀚又謂多年來，從來都不是以錢為首，否則應該已經生存唔到。「最近自己有多餘錢都會投資返自己身上，好似新劇要講韓文我就去學，之後《拳王》有八成時間都係除衫，為咗突破上一個level ，我搵關曜儁（Leo）師傅教我，呢啲都係要錢，希望之後會有回報。」

Brian早在《燦爛的外母》時,已經開始騷肌。( IG圖片)

擺脫「萬年細佬」形象誓要操肌

主持《都市閒情》兩年，朱敏瀚為拍劇向監製請辭，奈何又遇上「細佬」角色，令他下定決心操肌改變形象。「嗰下係幾唔忿氣，唯有係咁做gym。好在拍《機場特警》時關曜儁佢本身係健身教練，可以幫我有效地操肌。我當時係一星期操5日，當中包括做一個鐘頭多啲既重力訓練，另外Cardio就要做足7日，每次45分鐘。除咗做gym，仲要戒口，淨食雞肉、番薯同菜，一直keep住咁樣，大概直至拍完除衫戲份，維持咗3個月左右。」為了擁有鋼條身形，朱敏瀚確係付出不少。

朱敏瀚與余思霆感情穩定，之前更以情侶檔出席活動。朱敏瀚早前曾與蔣家旻拍拖，和平分手後不時在劇中合作，二人均表示不介意。（資料圖片）

經濟方面，朱敏瀚笑言自己尚算「生活到」，亦未曾出現「撳唔到錢」嘅情況：「應該係話好在屋企雖然唔係有錢，但都唔係等我開飯，自己平時慳啲使，加上我唔會買奢侈品，淨係鍾意踢波，所以無咩太大花費。之前主持《都市閒情》時搵最多，就俾咗媽咪一大舊錢。」朱敏瀚入行多年，就算再窮都從未向屋企人拎錢。「媽媽有時擔心就會塞張八達通俾我，其實自己都覺係任性，咁大個仲要佢擔心。」