姜濤台灣拍劇愈減愈肥　唔夠一個月肥咗3kg隨時打回原形變返肥仔

新一代偶像，現年21歲的姜濤憑住高顏值帥氣外貌成功俘虜了一眾粉絲的心，事業發展順利的他，即使在新冠肺炎的疫情影響下，依然有工開，有劇拍。他於上月中就到了台灣拍攝偶像劇《超感應學園》（暫名），據悉他這次拍劇將會在台灣逗留大約4個月。身在台灣的姜濤完成隔離之後，亦不時在IG公開他的「日程」，與粉絲分享他在當地的工作和生活。

姜濤曾是200磅肥仔。

台灣出名多美食，姜濤收工後也有四出去品嘗地道美食，就算長期處於減肥狀態都忍不住口要食。早前他就被同行的MIRROR隊友邱士縉（Stanley）爆他吃了一大隻燒雞，無視自己正在減肥。姜濤以前的體重曾經重達200磅，他下了很大的苦功才有今日如此Fit爆的身材，但咁食法真係隨時打回原形。呢日他在IG出post表示新歌快將推出，還上載了幾張單人照，有網民就留言話覺得他的大髀瘦了，不過他就回覆對方話這些都是之前的照片，更自爆就：「來台灣後胖了3公斤。」即是重了6.6磅，姜濤在台灣唔夠一個月已肥了6.6磅，要留成4個月時間，看來他一定要忍下口先得喇。他今日就於IG story post了他的減肥餐照片，繼續努力減肥。

佢自爆肥了3kg。(姜濤ig)

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