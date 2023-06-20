姜濤演唱會2023｜公開發售6.26搶飛攻略＋座位表/門票連結/歌單

姜濤將在8月3至5日，舉行《KEUNG TO：“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》。MIRO場今早(20）開賣，一小時即告售罄。而8月4、5嘅公眾場門票，將於下周一（26日）早上10時發售。

唔少姜糖都希望可以採用「實名制」。(ig圖片）

姜濤演唱會2023｜4大搶門票攻略

以下嘅搶飛心得，希望可以幫到各位「姜糖」順利入場

1. 10時前已開定幾個browser（如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等），等待進入排隊。

2. 建議有手機、iPad平板的都打開「快達票apps」或網頁，一同load入快達票網站，增加機會。

3. 不少人在網上購票時，也會利用「F5大法」來刷新網站，務求可以「撞入」購票頁面。不過其實這個方法現已失去作用，當你看見頁面進入繁忙狀態時，按F5只會讓你一直在同一個頁面當中「鬼打牆」。

4. 早前Jer、Anson Lo門票開賣時，有唔少MIRO都係透過電話購票成功，大家都不妨試試: 31 288 288

姜濤演唱會2023亞博館Arena座位表

座位表

姜濤演唱會2023歌單

《一號種籽》、《亞特蘭提斯》、《一天多一點》、《蒙着嘴說愛你》、《孤獨病》、《愛情簽證申請》、《Master Class》、《Dear My Friend,》、《特務肥姜 2.0》、《I know》、《鏡中鏡》、《作品的說話》、《風雨不改》、《無人不知的戰果》、《痴漢之歌》、《Dummy》