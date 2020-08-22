中國新說唱 | 吳亦凡揀女Rapper反遭對方質疑　網友：她想選GAI吧

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季於上星期五（14日）晚首播，直播平台的網紅「藥水哥」以及「giao哥」的參與掀起不少話題，雖然為節目帶來熱點與收視，但同時也被批搞噱頭。而主理人GAI（周延）的態度同張靚穎的選人方式也引起部份網友爭議，被指一季不如一季。

昨晚（21日）播出的最新一集中，下集進入到第二階段——Rapper個人作品展示，播出的10位入圍者中，只有李佳隆一人獲得4位主理人青睞，實力不俗，這讓在他後面表演的Rapper陸燃感到非常緊張，一開始甚至有些不知所措。

個人作品環節中，首位上場的女Rapper陸燃。（微博@中國新說唱）

不過正式開唱後，陸燃可謂氣場全開，儘管吐詞不夠清晰，氣息不太穩，但勝在音色與歌詞都不錯，且包含很多技巧，因此吳亦凡為她推桿，成為首位晉級的女Rapper。

陸燃技巧不俗。（視頻截圖）

有趣的是，在吳亦凡說完：「我的廠牌的人了」之後，陸燃停頓了幾秒鐘問：「老師你確定嗎？」隨即表示自己在演唱過程中破音了，令吳亦凡一時間也不知道說什麼，只好回應「我在你破音前已經推下去了。」但陸燃依然無停止質疑，繼續講到：「然後我前面的節奏還特別不穩，老師。」吳亦凡再次有些啞口無言，對她堅定地說：「你不要懷疑自己啊！」陸燃這才向對方予以感謝，反而令在場的主理人們有些不知所措，場面搞笑。

點擊下圖睇吳亦凡遭陸燃質疑：

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事後，吳亦凡解釋，他覺得這麼多年來，好的女Rapper其實不多，而陸燃這樣的風格比較少，且實力不錯，更坦言多年來自己一直無女將，因此今年專門為女生留有名額，但被陸燃的反應驚訝到：「好像凡凡子做錯了什麼事情一樣。」感到有些無奈。

不過有網友評論道：「感覺她想去GAI那裡」、「她是不喜歡吳亦凡吧」等。

其實陸燃之所以這樣，是因為做音樂多年以來，只有三個人認可過自己，可能因此缺乏信心，她在訪問中哽咽地說：「幸好有認可我的人，有願意給我機會的人」，最後更激動到講不出聲。雖然當時只有吳亦凡選擇她，但其實主理人GAI、張靚穎、潘瑋柏也對陸燃的實力給予肯定，只是覺得不適合自己廠牌，才沒有推桿，並鼓勵她要自信，不要懷疑自己。