【這就是街舞】四隊長上演搶人「宮心計」　鍾漢良超暖男行為獲讚

鍾漢良（Wallace）自從轉戰內地發展後，塑造了多個令人印象深刻的影視角色，無論古裝、時代抑或都市劇都能夠完美演繹，因此深受觀眾喜愛。日前，他在《這！就是街舞》第三季中，可謂上演了一場真實的偶像劇，溫暖窩心的行為獲得一班網友力讚。

鍾漢良在《這！就是街舞》中盡顯溫暖、窩心的一面，情商極高。（微博@這就是街舞）

事緣最新一集中，來到「搶人」環節，即52位舞者全部在各自的房間內，每次開放4個房間，4位隊長根據自己的需求進行選人，將毛巾掛在該舞者門上，期間會出現多位隊長選擇同一舞者的情況，最後由舞者自行決定加入戰隊，未被選擇的舞者則會待定。

當中有一輪開放的4個房間全部是Waacker，張藝興（Lay）、王一博都放棄了是次機會，只有鍾漢良同王嘉爾（Jackson）去選人。Waacking界前輩小寶一心以為鍾漢良會第一個來找自己，結果對方先去了舞者三金房間，並將毛巾給了三金之後，才去找小寶。由於長時間的等待，當時的小寶有些悶悶不樂，在見到鍾漢良可謂雙眼放光，鍾漢良表示希望他加入自己戰隊，與三金組合，但一輪只有一條毛巾，這時小寶靈魂拷問：「那你先給我還是先給他？」這令鍾漢良一時有些慌亂，坦言毛巾先給了三金，並向小寶承諾最後一定會選擇他。

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小寶是waacking界的前輩，本身滿懷期待，但竟然無人選自己，心情難免有些落寞，因此完全可以理解。他雙手抱著頭，心情非常落寞地回應道「我考慮一下吧，我的房間居然沒有人來。」就在此時，鍾漢良一隻手握住小寶的手，一隻手抓住小寶的手腕，安慰對方，更走到他身邊抱著他，給予更多力量，溫柔又真誠，似足氹一位心愛之人。

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接下來，更令網友想不到的是，鍾漢良跑到了三金房間，商量將毛巾給小寶先，之後再選擇他，三金爽快地答應了。他在訪問中直言，看到小寶如此傷心，自己也有點難過，因此將想把毛巾給小寶先。鍾漢良向小寶道明一切後，再次握住對方的手，叫小寶「笑一個」，讓他不要難過，並再度擁抱他，如同大型偶像劇現場。

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鍾漢良的這一行為令網友們紛紛忍不住感歎：「鍾漢良人也太好了，暖哭了」、「覺得自己在看偶像劇，笑中帶淚」、「真的被鍾漢良感到到」等，被他的窩心體貼折服，可謂是名副其實的「小太陽」。