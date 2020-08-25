【秘密森林2】曹承佑裴斗娜嘆要認老　捱夜拍劇表情如「亡國」

由曹承佑和裴斗娜等主演的韓劇《秘密森林2》上週開播，首集就創下9.102%的高收視，甚至已超越2017年第一季的最高收視，香港劇迷亦能在Netflix同步追看。日前兩位主演接受訪問時，自言要認老，比起二、三年前體力已大不如前，表情無奈又搞笑。

曹承佑和裴斗娜接受訪問時提到，二人相隔3年再合作都表示相當高興，不過同時認同體力都已下降不少，感嘆唔認老都唔得。曹承佑表示3年前的裴斗娜是夜貓子一名，即使拍到晚上都依然精力充沛，但現在的她一到晚上就會擺出一副「要亡國」的表情，不時在片場發呆。

不過，曹承佑都有大讚裴斗娜非常專業，開機時就會立即角色上身，努力克服身體的疲倦。裴斗娜也承認並說：「現在每到晚上就用盡了全身的力氣。」擺出一副無奈的表情，相當搞笑。

曹承佑和裴斗娜日前接受訪問，為《秘密森林2》做宣傳。（Netflix）

《秘密森林2》故事始於兩名大學新生的遇溺死亡案件，曹承佑和裴斗娜質疑未必是意外，繼而轉移至警方與檢方之間的鬥爭。由於劇情的「檢警調查權調整法案」在現實韓國國會中一直是爭議話題，配合劇集開拍時間，劇迷都非常佩服編劇神速地把時事反映在劇情上，同時創下好收視。劇迷想知道兩位主角，之後如何從戰友變成敵人，必定要繼續收看劇集。

《秘密森林2》開播第一集，收視已超越上一季。（Netflix）

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