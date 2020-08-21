《秘密森林2》劇評：南韓司法潛規則深不見底！尋真相靠細密推理

對於劇迷來說，最怕遇見的無非兩件事：一個是爛劇，一個是劇荒。筆者也不例外。但就在前幾天，一部南韓高分神劇的回歸，一次性解決了這兩大難題。節奏緊湊、謎題燒腦，故事引人入勝，它就是——《秘密森林2》。

《秘密森林》由神劇頻出的韓國tvN電視台出品，2017年第一季播出時，便在劇迷圈中獲得了一致好評。剛播出不久的第二季，仍由編劇李秀妍（《秘密森林》、《Life》）執筆，曾執導《SPY》、《任意依戀》等劇集的樸鉉錫擔任本劇導演。而第一部的幾位主演，曹承佑、裴斗娜等人也全員回歸。

上面這兩位，常看韓影韓劇的想必不會陌生。女主角裴斗娜是一線電影女星，實力演技派。翻開她的作品表，能看到很多高分佳作，是實力國際大咖，不用筆者多說。男主角曹承佑也是標準的實力演技派，因為《假如愛有天意》的俊河一角被觀眾所熟知。他主演的電影《春香傳》，則是韓國首部入圍康城電影展的作品。之後的一部《馬拉松》，更是讓他一次性拿下韓國青龍、大鐘、百想三大獎項。然而曹承佑這樣的實力派，卻《秘密森林》中飾演了一個最不面癱的「面癱」。

在《秘密森林》第一部開播之前，很多人看到演員表裡有上面這兩位，就預言這部劇穩了。劇集完結後，果不其然。豆瓣十萬人評分9.2，被人稱為韓國升級版《人民的名義》，絕對是一線水準。而第二季更是開分9.4，首集播出收視直接拿下tvn歷代首播收視率第三。感興趣的朋友們，就跟筆者一起，繼續進入這個迷霧重重的秘密森林吧！

首先，我們重溫一下男女主人物設定。男主黃始木從小是個腦力天才，記憶超群、智商超群，但老天在給他這種優越同時，也給他帶來了種種生理上的痛苦，例如只要周圍聲音稍大，他就會產生難以控制的頭痛等。為了根治，他選擇做一場腦科手術。

手術很成功，頭痛的症狀減輕不少，但是副作用也很明顯——與疼痛一起被剝除的，還有他對情感的感知，這讓他幾乎變成了一個沒有情感能力的機器人。他能冷靜自持的處理遇到的眾多突發事件，甚至面對情緒激動的死者家屬還能說出往對方心上捅刀子的話。而其最外在的表現，就是面癱。智商超群，情感絕緣，兩相作用下，他選擇了成為韓國權利最重也最需要邏輯，最容易被利益引誘走歪的那一群人之一——檢察官。

再看女主韓汝珍，她是一個雙商皆備的幹練女警。動作乾脆迅速、武力值高，辦事不拖泥帶水，和黃始木一左一右絕對是查案最佳拍檔。在第一季中，男女主二人一起揭露了監察機關與殺人案件的背後真相。為了避免劇透，讓沒看過的人也能享受謎題的樂趣，筆者就不過多說第一季之後的劇情。感興趣的，可以點擊豆瓣9.1的新韓劇，讓你見識什麼叫實力面癱查看上一季的帖文。

在第二季中，韓汝珍借調到了韓國警方內部的一個負責輿論的新部門，搜查革新團。另一邊，黃始木完成在統營的任期，也即將調職。而某天晚上，就在他開車去自己的送別會路上，正巧途徑一段沿海公路。當時統營正巧起了大霧，能見度不足十米。而這段海岸，卻沒有放置出入警告管制線。打電話反映這件事後，黃始木便沒怎麼在意，又回到了原來的路上。然而恰好和警車擦肩而過，黃始木心中有疑惑，便調轉車頭再次回到了沒有管制線的那段海岸。

+ 3 + 2

果然，這裡出了事，海岸已經被提前趕到的員警圍了起來。出示身份證明，進入管制區後，黃始木了解到事情的來龍去脈。三個學生在考試後結伴自駕出遊，然而到達目的地後，開車的男生疲憊去休息，另外兩個男生自行到海岸邊玩耍。而當開車的男生睡醒後，卻怎麼也找不到另外兩人的身影。只在海岸邊的沙灘上發現了朋友的一雙鞋子和手機。

幾個小時後，員警在海裡打撈到了兩具溺亡的屍體。事情似乎已經很清晰，幾個學生自己毀壞了管制線，在海邊玩耍時意外身亡。案子似乎就此結束，但黃始木覺得事情卻好像沒那麼簡單。因為在他路過時，管制線就已經斷了，而當時海岸邊並沒有看到學生的影子。再者說，學生玩耍完全可以從管制線下面鑽過去，而完全沒必要將其毀壞。

韓汝珍尋找博主，黃始木再探現場，兩人大概搞清了事件發生的前後。兩個情侶在大霧天氣駕車到統營玩耍，故意用打火機破壞管制線取樂。然後，兩個學生來到沒有管制線的海邊，意外身亡。證據、線索、時間鏈都對得上（《秘密森林2》劇照）

另一邊，在首爾的韓汝珍在刷IG時，發現了一絲異常的線索。有一對情侶博主當晚連著發了三張關於統營大霧的和管制線的合照，然而又在一小時之後將三張照片全部刪掉，這讓她不得不留意。而和黃始木通話交流後，韓汝珍尋找博主，黃始木再探現場，兩人大概搞清了事件發生的前後。兩個情侶在大霧天氣駕車到統營玩耍，故意用打火機破壞管制線取樂。然後，兩個學生來到沒有管制線的海邊，意外身亡。證據、線索、時間鏈都對得上。剩下的，就只是提交材料，申請上訴。

【相關圖輯】Home Office半日煲得晒！Netflix 5部至緊湊外語驚悚短劇推薦：

+ 21 + 20 + 19

更多精彩韓劇劇評：

《優雅的朋友》劇評：《夫妻的世界》升級版 全員出軌直迫19禁！

《惡之花》劇評：雙面人夫李準基殺人唔眨眼 偏娶刑警妻挑戰天理

【夫妻的世界劇評】出軌渣男非最揼心！劇中5個女人的軟弱更可恨

【The King：永遠的君主劇評】編劇失手？播出4集疑步入爛劇節奏

然而令人意外的是，這件事提交不過一日，便很快被上級批文駁回上訴。原因，在於那對財閥情侶所請的律師，是一位剛剛退休的前法官。而在韓國檢察官系統水更深的地方，有「前官禮遇」這麼一條不成文的規定。即法官轉律師的第一案，無論真相，法庭都會給律師面子判他們勝訴。這條規定，幾乎是被韓國司法界統一默許的。

然而，在這個時間點，恰巧又遇上了韓國警方和檢方之間的權重爭奪。於是這個事件將毫無疑問的成為兩方交戰的集火點。女主韓汝珍供職的員警廳搜查革新團，和男主即將調職到的檢查廳刑事法治團，便是交戰雙方的先鋒。這一季的劇情，也將以霧天溺亡案件為導火線，向警、檢兩方的明爭暗鬥展開。那麼，身處兩個陣營的男女主將會如何定位自己？兩人是否會從好拍檔變成競爭對手？面對警方和檢方迷霧重重的秘密森林，兩人又能否堅持自己心中的正義的尺規？這些都在接下來的劇情中見分曉。

《秘密森林2》開播已有兩集，第二季的故事、人物、情節走向也已能看出大概輪廓。而最吸引人的，還得是劇碼本身張弛有度的節奏，和細密嚴謹的邏輯。無論是鏡頭，還是演員表演，都在拉著觀眾跟著主角的思維一起推理。有燒焦痕跡的管制線繩子、發了又刪的圖片、擺放端正不沾沙土的鞋子......每一個鏡頭都提示著劇情邏輯的銜接，挑戰觀眾的神經。

此外，鏡頭觀感也是非常有睇頭，光是劇集最開頭的一幕，迷霧夜色中的行車，就充滿了電影感。而《秘密森林》兩部最吸引筆者的，還是它對人物立體的刻劃和表現。就拿男主來說，他並不是什麼偉光正的人物。單單情感缺失這一點，就給這個人物造成了很多雙面性。一方面能拋卻干擾，理性無比的分析問題。另一方面，過於冷靜又讓他顯得冷血殘忍無比，觀眾很難將他歸到正義使者，或者勇士惡龍的類別裡。他會與上司下屬以利交換，尋求更長遠的收益。同時也會堅持自己心中的主張，尋求真相和正義，將正義當成自己「永遠的暗戀」。

再看劇中的反派人物，檢察長。曾經，他也是嫉惡如仇的正義之士。堅持正義堅守道義，成為黃始木等很多人心中的標杆。但他如何就變成了腐敗的核心？是「屠龍的少年終於變成惡龍」那樣的揭露人性、一百八十度的大轉彎？不，恰恰是底線每一小步的退讓。人們容易堅守大的正義，卻在小的惡上步步退縮——終究成為了黑暗的秘密森林本身。

以上，故事節奏張弛有度，人物設定立體豐滿，謎團推理細密嚴謹。這，才是我們期待的好人物，才是我們期待的好劇，才是我們期待的好故事。

【相關圖輯】Netflix八月十套最新上架作品：秘密森林2、魔鬼神探5…：

+ 22 + 21 + 20

【本文獲「電影舖子」授權轉載，微信公眾號：movpuzi】