中國好聲音2020︱23歲售貨員獲四位導師轉身　謝霆鋒李榮浩爭崩頭

內地大型音樂選秀節目《中國好聲音2020》日前播出第一集，今季就請來謝霆鋒、李健、李榮浩以及李宇春擔任導師。第一位出場的參賽者更成功打動四位導師同時為她「轉身」，靠的除了是一把靚聲外，最重要是那顆純粹喜歡音樂的心，連霆鋒都忍不住說：「讓我來保護你。」

第一位出場的參賽者成功打動四位導師同時為她「轉身」。（影片截圖）

這位非常有魔力的參賽者是現年23歲，在雜貨店擔任售貨員的程欣。修讀音樂的她亦曾經想以歌手作為終身職業，可惜卻一直沒有成績，更萌生出放棄的念頭。程欣的媽媽不想女兒四處奔波，就建議她到家中的雜貨店幫忙，她亦欣然接受。要放棄夢想從來都不容易，縱然心有不甘，程欣仍樂觀面對，更笑着說：「我相信傻人有傻福，反正去到哪兒都一樣。」

這位非常有魔力的參賽者是現年23歲，在雜貨店擔任售貨員的程欣。（影片截圖）

正正是這份平靜、淡然，打動了導師和觀眾。程欣外表平凡，沒有華麗的衣服作襯托，全憑真誠的演唱打動人心。她參加比賽不是因為虛榮心、不是為了炫耀唱歌技巧，而是一顆純粹喜歡音樂的心。程欣演唱完歌曲《重來》後一臉滿足，發自內心的微笑便是最好的證明。

的確「傻人有傻福」，她唔單只獲得四位導師的青睞，霆鋒還說：「你需要一個不傻的導師，讓我來保護你。」現場的氣氛立即推至高峰，不過程欣最後還是選擇了李榮浩。其實要打動人真的不需要每次飆高音，又或是咆哮式尖叫演唱，只要是發自內心，觀眾一定會感受到。

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