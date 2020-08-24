港姐有問題│汪阿姐與佳麗打牌　讚大熱廖慧儀：你有啲冠軍相呀！

周日晚（23/8）播出的最新一集《港姐有問題》，大考各位佳麗急才和才藝，其中一個環節，汪阿姐（汪明荃）與其中6位佳麗打麻雀，更引港產片《嚦咕嚦咕新年財》（2002）其中一句台詞，指「牌品好自然人品好」，話要考驗各位佳麗人品。

Liza姐打牌話要考佳麗人品。（TVB截圖）

汪阿姐在打麻雀期間不斷發功，施出各種野蠻招數，例如亂上牌和彈弓手，務求逼出在座佳麗最真一面，期間她不斷指責大熱廖慧儀（Jessica）誅牌。之後汪阿姐離開座位裝作要喝水，回座後問論到誰摸牌，反應最快的Jessica就立即回答：「好似到Liza姐。」

汪阿姐突然大讚Jessica有冠軍相。（TVB截圖）

Jessica受寵若驚。（TVB截圖）

立即掩口偷笑。（TVB截圖）

森美幫口問阿姐：Jessica入唔入到十強？

此時汪阿姐忽然「扮失憶」，再問Jessica她叫咩名，之後轉頭問森美：「佢係頭先嗰個？好似靚咗好多咁嘅。靚咗啲！」然後突然爆出一句：「你有啲冠軍相呀！頭先坐係度嗰個唔掂，係咁誅我。」Jessica受寵若驚，立即掩口偷笑。森美乘勝追擊的問：「照睇，頭先嗰個樣......入唔入到十強呢？」汪阿姐毫無猶豫地說：「肯定啦！」森美醒水幫阿姐圓場：「肯定入唔到呀！」汪阿姐最後則點頭應是。

【港姐2020】廖慧儀紋身為紀念愛犬過身：好有感情陪咗我好耐

Jessica之前被爆出腰間有玫瑰花紋身而引起話題。近日她解釋，該紋身是為了紀念逝去寵物狗，亦不介意公開於人前，可謂完美地轉危為機，更突顯出她有情有義的一面。

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