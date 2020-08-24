【爸爸去哪兒】Kimi長大了外貌首曝光　繼續齊陰頭配型男電眼

台灣不老男神林志穎，靚仔不在話下，更仿如吃了防腐劑，樣子廿年不變，而他的靚仔基因，順理成章遺傳給了兒子Kimi，早於2013年的內地親子真人騷《爸爸去哪兒》，父子就齊齊亮相，當年的Kimi眼仔碌碌，加上齊陰冬菇頭，可愛度爆燈，不過隨著年齡漸長，之後Kimi已經沒有亮相幕前，林志穎甚至刻意只Po囝囝的背影相，直至近日的《婆婆和媽媽》，Kimi才正式同粉絲再次見面。

拍攝《爸爸去哪兒》時的Kimi。（網上圖片）

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內地綜藝節目《婆婆和媽媽》，嘉賓之一的林志穎，帶著一家人亮相，除了太太陳若儀及志穎媽媽林金花，亦有直擊一對孖仔的日常生活，但11歲的長子Kimi，卻一直只有背影，或者戴上口罩，齋睇Kimi高度已經到了爸爸林志穎的下巴，百分百有著174cm身高的媽媽遺傳。節目早前播出一段Kimi 9歲時的片段，見到Kimi向父母撒嬌，要跟父母一起睡，英俊樣子比起父親林志穎毫不遜色，絕對是明日之星，Kimi將來完成發育，一定是高大威猛，更令觀眾好奇Kimi現時的真實樣子。

節目中大合照，終於見到Kimi。（網上圖片）

來到節目的最後一集，林媽媽提出一起影全家福，而林志穎為了給媽媽驚喜，假裝沒有時間合照，直至最後一刻才全家一起現身，拍攝全家福，但此時的Kimi雖然戴著口罩，但仍見到Kimi一貫的齊陰頭，眼睛帶笑，已經是有型的少年，將來在圈中肯定大有前途。