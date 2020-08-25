盤點10個香港「前輩級」藝人抖音　黃光亮唱歌未夠李思捷震胸跳脫

做藝人，最緊要就是懂得宣傳自己，除了玩Facebook、Instagram與粉絲互動外，近年就要數中國內地社交平台抖音，藝人玩抖音（Tik Tok）還可以順勢進軍內地市場，簡直是一舉兩得。

不要以為玩抖音是年輕人專利，其實不少香港老一輩藝人都十分貼近潮流。唱吓歌、跳吓舞，就有過百萬，甚千萬個瀏覽量，遠遠是Facebook或是Instagram所不及，還有機會被廣告商相中，幫手「帶貨」搵真銀。以下為大家整理10個鍾情於抖音的前輩藝人。

68歲的黃光亮近年強攻抖音。（抖音）

68歲的黃光亮近年強攻抖音，想不到他的歌喉都十分...有特色，獻唱《明天會更好》唱到副歌時還夾雜了一句粗口。

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羅霖真係Keep得好好。（抖音）

現年55歲，有「美魔女」之稱羅霖近年亦都十分沉迷於抖音，不過就沒有唱歌跳舞而是教廣大的姐姐妹妹扮靚，着衫，分享自己的美容心得，最重要的是，分享自己的愛情觀，十分有教育意義。

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江華食飯玩抖音一樣有人睇。（抖音）

以記者所知，劉德華就沒有玩抖音，不過「十分劉華」的江華就有抖音帳號，雖然更新不算太密，但就相當有睇頭。不時會分享一些跑來跑去的短片，十分跳脫。邊個話57歲就唔可以玩抖音？

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講到北上發展的藝人，「撈家」羅嘉良應該就是最早期的一批。近年轉戰內地的羅嘉良發展亦相當不錯，閒時還會拍拍搞笑短片娛樂一下大家，還不時會展示他自己獨特另類的舞技，輕鬆獲得過80萬關注。

羅嘉良變身抖音網紅跳騎呢老土舞 網民一頭霧水勁尷尬

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這麼多位進軍抖音的藝人之中，曾志偉可算是最成功的，沒有之一。今年7月份，他就在抖音上進行了一場近5個鐘的「帶貨」直播，即是開Live推銷產品。期間更為廣告商創下超過人民幣1400萬（約1550萬港元）的銷售成績，以及累計了超過1000萬的觀看人數。

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之後他就在多條短片中解釋，覺得直播推銷商品並無不妥：「為什麼沒有人說一個演員去幫一個新導演、或是一個新平台去拍電影是自降身價呢？抖音對我來講是個大眾的平台，憑我自己的努力，去收穫更多支持我的人。」

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仲有5位香港藝人：

李思捷震胸：

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余文樂：

蔡少芬演繹前任與現任對話：

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尹子維唱歌：

袁詠儀、張智霖：