【星二代】十個裡面誰人遺傳家族長腿？　沈月任晴佳爭崩頭

沈月向來有最美星二代的美譽，現年18歲的她盡得媽咪邱淑貞的真傳，完美繼承了媽咪的強大基因，無論樣貌身材都似足媽咪，由細靚到大，且還愈大愈靚。

長腿！（IG@沈月）

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任達華與名模老婆琦琦的愛女任晴佳（Ella），現年16歲就被網民封為「最美星二代」，她盡得父母的真傳，完美繼承了爸媽的強大基因，樣子標緻且身材高䠷，還愈大愈靚，小小年輕已擁有9頭身的比例，一對逆天長腿甚至可以媲美媽咪。

Ella的最新靚相。(任晴佳ig)

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宇宙最強」甄子丹的16歲女兒甄濟如（Jasmine）曾經登上了台灣版時尚雜誌《Vogue》，高䠷的身材意外成為亮點，小小年紀原來已經身高175cm，模特兒的身材令許多人讚嘆，絕對稱得上是美少女。

甄濟如身高已經達175cm。（jasmineyenofficial@instagram）

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有「最美阿紫」之稱的前藝人陳復生和前夫何東舜銘（原名麥舜銘）的女兒麥景榕（Michel），今年25歲，身材高挑有氣質，港大法律系畢業，美貌與智慧兼備，近來進軍娛樂圈，主持TVB新節目《三歲定八十·幼兒教育》。

麥景榕與媽媽陳復生（右）和婆婆。（IG圖片／michelovingirl）

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林俊賢女兒林鈺洧（Denice）憑着高挑且極富曲線美的身材以及甜美樣子，加入模特兒界即成為矚目新星。現年25歲的她是Angelababy的師妹，也希望將來有機會像師姊一樣作多方面發展。

林鈺洧有性感長腿。（IG@林鈺洧）

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區令山一直被視為香港娛樂圈星二代數一數二的靚女，平時見毛姐在IG分享與她的相片時，很多時都以素顏和淡妝視人，不用濃妝艷抹也顯得美麗動人。

上年毛舜筠為老公區丁平慶生，大女區令山有出現，細女區亦山就未見人。（IG圖片）

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有「最美星二代」之稱的上山詩鈉女兒Hilary Fan不時都是名媛派對的常客，打扮華麗得來又不失型格，因此令人留下深刻印象。私底下的Hilary其實打扮相當隨性，尤其熱愛運動風格的衣著，展現健康性感的一面。

性感都得～（Instagram：@hilaryasdf）

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「性感女神」鍾麗緹的混血大女兒張敏鈞（Yasmine），現年22歲的Yasmine是鍾麗緹與首任丈夫Glen Ross所生，她可謂盡得父母真傳，除了有美麗面孔、啡色的眼瞳，當然還遺傳了媽媽的好身材。

Yasmine遺傳了媽媽的好身材（IG／＠yasmineross）

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家輝兩個女兒Nikkie和Chloe出晒名係索女姐妹花，每次出席活動都總會引來一堆鏡頭去捕捉她們，兩位寶貝女兒的標緻面孔加上火爆的身材經常成為別人的焦點，不少網民都高呼：「呢對係香港有史以來最索嘅姐妹花。」

梁家輝一對孖女CHLOE同NIKKIE感情相當好。（IG：@chloe_leungoe）

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現年20歲、被譽為「最靚星二代」的龔慈恩長女林愷鈴（Ashley），2017年簽約導演杜琪峰創立的經理人公司「銀河海潤」成為旗下藝人，展開其半工讀生涯，在香港大學建築系唸書之餘，於幕前亦愈見活躍，經常為品牌擔任模特兒，拍攝硬照和廣告，亦有在劉德華監製的電影《熱血合唱團》飾演學生楊嘉碧。

要贏最靚長腿要問過佢先！（instagram.com/kaening）

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