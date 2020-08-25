【使徒行者3】爆seed林峯回歸大戰黑化馬明　三哥繼續做卓sir

由無綫與內地合拍的新劇《使徒行者3》是2020無綫節目巡禮14部劇集之一，亦屬重頭劇之作，演員陣容強勁，包括有苗僑偉、林峯、馬國明、袁偉豪、黃翠如、黃智雯、周柏豪、蔡思貝以及張振朗領銜主演。當中最矚目的當然是林峯的演出了，這是他自從2014年離開無綫往外闖之後，於2019年3月強勢回歸娘家首部拍攝的新劇。林峯昔日在無綫拍了不少經典劇集，讓一眾劇迷同網民留下了深刻的回憶，至今依然好懷念。這次林峯正式回巢，兼演出他的代表作之一的《使徙行者》系列，實在令人十分之期待。大家又可以再於TVB上睇到林峯的演出喇，是新作而唔係重播呀。

林峯於2019年3月強勢回歸無綫。(節目截圖)

林峯在《使徒行者3》入面繼續飾演爆Seed (薛家強) 一角，苗僑偉就繼續飾演爆卓Sir (卓凱) 的角色。而最驚喜的可算是馬國明，他飾演的魏二少一直混入黑警潛伏於警察之中，以向卓凱、徐天堂、鄭淑梅、覃歡喜為家族報仇，角色亦正亦邪。在最新一輯入面，馬明將會走上黑化之路，是他罕有演反派的角色，他會與林峯有一場世紀激戰，忠奸對立展開一場生死對決。近日在官方的多張劇照中，就可以率先睇到一幕幕的精彩片段以及他們的造型。

《使徒行者3》是2020無綫節目巡禮14部劇集之一，亦屬重頭劇之作。

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