【使徒行者3】爆seed林峯回歸大戰黑化馬明　周栢豪竟然冇份!

由無綫與內地合拍的新劇《使徒行者3》是2020無綫節目巡禮14部劇集之一，亦屬重頭劇之作，演員陣容強勁，包括有苗僑偉、林峯、馬國明、袁偉豪、黃翠如、黃智雯、蔡思貝以及張振朗領銜主演。當中最矚目的當然是林峯的演出了，這是他自從2014年離開無綫往外闖之後，於2019年3月強勢回歸娘家首部拍攝的新劇。林峯昔日在無綫拍了不少經典劇集，讓一眾劇迷同網民留下了深刻的回憶，至今依然好懷念。這次林峯正式回巢，兼演出他的代表作之一的《使徙行者》系列，實在令人十分之期待。大家又可以再於TVB上睇到林峯的演出喇，是新作而唔係重播呀。

林峯於2019年3月強勢回歸無綫。(節目截圖)

林峯在《使徒行者3》入面繼續飾演爆Seed (薛家強) 一角，苗僑偉就繼續飾演爆卓Sir (卓凱) 的角色。而最驚喜的選角可算是馬國明，據悉，他飾演的角色與陳豪有關連，一直混入黑警潛伏於警察之中，目的是向卓凱等人為陳豪報仇，角色亦正亦邪，與他以往的演出很不同。在最新一輯入面，馬明將會走上黑化之路，是他罕有演反派的角色，他會與林峯有一場世紀激戰，忠奸對立展開一場生死對決。近日在官方的多張劇照中，就可以率先睇到一幕幕的精彩片段以及他們的造型。

《使徒行者3》是2020無綫節目巡禮14部劇集之一，亦屬重頭劇之作。

《使徒行者3》周栢豪冇份



而該劇的編審葉天成接受《香港01》訪問時就表示：「《使徙行者3》個時序係跟住《使徙行者》，因為《使徙行者2》係前傳。所以三哥喺第一輯時開槍打咗鍾景輝而要坐監，最新呢輯就講佢坐完監出嚟。喺《使徙2》最尾都見到有個彩蛋係馬明拎住支榕話要幫陳豪報仇，至於佢真正身份同目的，大家就要睇《使徙3》喇。」至於在第二輯好搶鏡的樂少周栢豪，第三輯就不會出現，編審葉天成續說:「《使徒2》周栢豪係冇死到，但我哋最後衡量過,總之今輯就冇栢豪喇，但翠如同袁偉豪就會出現，至於大家鍾意嘅釘姐(余詩曼飾)會唔會驚喜現身,我就只能賣關子喇。」

點擊下圖率先睇精彩劇照：