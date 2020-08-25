【港姐2020】大熱廖慧儀被網民鬧係姣精　與男友寸嘴還擊爆發罵戰

每年的《香港小姐競選》總會有很多是非，甚至會有候選佳麗被大爆黑歷史，今年當然亦不例外。《2020香港小姐競選》的十強佳麗經已誕生，大熱門之一的廖慧儀早前就被爆腰間位置有紋身，不過這並無阻她入圍十強。連日來廖慧儀都有於IG post靚相拉票，呼籲網民投她一票，但有網友竟然留言表示：「大家小心d（啲）呢個尿慧儀，周圍勾引男人，好賤格的，絞（姣）婆一個」，隨即引發起一輪罵戰。

廖慧儀身上有紋身。(廖慧儀ig)

廖慧儀對於該網民的言論亦不甘示弱，寸嘴地回應對方表示：「讀好d (啲) 書，學吓寫字先」，她的男友Sam也即時挺身護花，加入戰團來為女友護航：「你地（哋）發表咁有品既（嘅）言論，不停侮辱一個你地（哋）不相識既（嘅）人，然後再話人串（寸）你打錯字好無品」不少網民大讚Sam十分愛護女友，又大讚廖慧儀是「最敢言港姐」。但亦有不少網民繼續留言攻擊廖慧儀，甚至有網民重提早前Sam曾在女友的拉票發文中留言：「買你輸」一事，雖然Sam已刪除留言，但已被網民截圖並問廖慧儀：「男朋友都買你輸，有冇回應呀？」

廖慧儀與男友Sam。(廖慧儀ig)

點擊下圖逐格睇廖慧儀與網民罵戰的留言以及她的靚相：