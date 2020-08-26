百萬富翁︱陳芷菁答錯問題「悲劇」　陳啟泰爆真相：戲劇效果

講到香港電視史上尷尬經典時刻，一定要數亞視節目《百萬富翁》這一幕：當時主持人陳啟泰問：「以下那部不是莎士比亞四大悲劇之一？ A.李爾王，B.奧賽羅，C.哈姆雷特，D.羅密歐與茱麗葉。」而陳芷菁自信心爆棚咁話：「我知，B啱架喇，我讀Drama㗎」，而旁邊隊友鄧光榮聽罷亦表現信心十足，以為答中，但結果當然是錯啦！呢一幕「老尷」場面亦成為一時熱話。

【百萬富翁】陳芷菁重提當年答錯瘀事：從此唔再參加任何問答比賽

陳啟泰有意再搞《百萬富翁》相關類型節目製作。（陳順禎攝）

陳啟泰昨晚（25/8）現身無綫電視城，出席音樂節目《流行經典五十年》錄影期間接受《香港01》訪問重提往事說，「其實我同芷菁熟都不得了，以前同佢喺TVB做《K-100》已經好熟，其實而家講返真係有啲唔好意思，因為《百幕富翁》有個元素就係，如果有啲人早啲撻死係好好睇，有啲人攞百萬走又好睇，會有個喜劇效果。其實嗰個係明星版，咁所以點都會有少少提水嘅機制嘅，而當時監製又話唔可以嗰個攞幾廿萬及一百萬走㗎，而咁啱輪到有個要早啲foul佢出局嘅，而咁啱唔好彩又輪到芷菁同鄧光榮大哥，所以冇提水咁多，咁所以我要對兩位講聲唔好意思！」

陳啟泰透露現在自由身，未有簽約其他經理人公司。（陳順禎攝）