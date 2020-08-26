【多圖】陳自瑤入夜再Po仙氣靚相　手執鮮花曬長腿：做自己的女王

Yoyo入夜後再曬三張仙氣婚紗相，張張都氣質動人。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤（yoyo）即將在周四（27日）踏入39歲，周二（25日）在Instagram上載一輯仙氣婚紗相，她說這輯婚紗相是送給自己的生日禮物。

Yoyo之前在Instagram提到這輯婚紗相，前後花了17天準備，拍攝當日更耗時超過12個鐘，今次真是落足重本。Yoyo又指之後繼續大曬婚紗相，張張都仙氣十足、氣質誘人。

Yoyo在一片花海中大曬長腿，狀甚陶醉。（IG@chenchiyiu）

其中兩張婚紗相中，Yoyo手執鮮花，深情凝視鏡頭，非常優雅氣派；另一張她則倚坐在欄杆旁，在一片花海中大曬白滑長腿，狀甚陶醉。第三張她就站在荷花池邊，手挽黑袋，像是閉目享受自然環境一般，白紗透視裙更突出了Yoyo玲瓏有致的身材，十分誘人。

（IG@chenchiyiu）

Yoyo繼續在文中抒發人生觀，勉勵各位女孩子要活的像女王般高貴，有思想有底氣，「女孩子要努力令自己變得優秀而強大，可以做自己的女王，可以活得很高貴。這種高貴，不是讓自己目中無人，而是要有自己的底氣，有自己的思想，活出自己想要的模樣。感恩所有。」

Yoyo圈中好友當然繼續留言大讚Yoyo靚爆鏡，包括岑麗香、湯洛雯、沈卓盈、黃祥興和張達倫等等。其中連詩雅就warm到爆，比心心咁話：「感恩遇到妳」，Yoyo都回覆她：「Me Too（我也是）」。黃祥興更搞笑咁話：「You can go Hollywood sis（你可以去參加萬聖節了）」。今次這三張相勁受歡迎，在4小時內便突破一萬讚好，仲多過前兩則帖文，看來網友都十分喜愛優雅氣派的小女人Yoyo呢！

同場加映：【多圖】陳自瑤生日獨拍婚紗照 化身花仙子：出於污泥而不染的潔