曾擔心脫髮拒演古裝劇　鄭爽辭演大熱劇《以家人之名》又點解呢？

《以家人之名》於內地熱播，有傳本身女主角係鄭爽而非譚松韻。（《以家人之名》微博圖片）

劇集《以家人之名》於內地熱播，每晚播出之後，其劇情均成為微博熱搜，女主角譚松韻無論係扮演中學生抑或工作室老闆，演技都發揮得淋漓盡致，近日有網民指出《以家人之名》嘅女主角原本係鄭爽，但因為檔期關係而婉拒演出。消息傳出後，網民都一致「感謝鄭爽「不演之恩」，並指劇中女主角李尖尖性格爽朗，以鄭爽嘅演技基本無可能註釋，甚至將李尖尖毀掉。網民之所以一咁講，係因為憑《微微一笑很傾城》爆紅嘅鄭爽，多年嚟都撇唔甩「演技爛」等評語，反觀譚松韻雖然人氣不及鄭爽，但演技屬於穩打穩扎。

內地有唔少「爛演技」選舉，鄭爽經常與Angelababy並列上榜。(微博圖片)

不過，鄭爽錯過嘅作品，除咗《以家人之名》外，原來仲有《新還珠格格》以及《花千骨》。鄭爽曾在綜藝節目上透露小時候的夢想是演紫薇，但因為紫薇的台詞太多，亦曾諗過演小燕子，但因為小燕子太多監獄戲，所以又放棄了。不過，最令人爭議嘅都係鄭爽表示：「我頭髮本來就沒有特別厚，演完那種戲，我說這頭髮會不會脫落得很厲害。」因此拒演《新還珠格格》。鄭爽雖然話因為頭髮關係而抗拒古裝，但翻查百度，過往作品中，《太平公主秘史》、《寂寞空庭春欲晚》甚而係最近接嘅《倩女幽魂》其實都係古裝。

鄭爽曾在綜藝節目中透露拒演《新還珠格格》原因係髮量問題。(影片截圖)

至於《花千骨》，有指鄭爽當時男友唔太喜歡劇中一幕又一幕嘅親熱戲，於是索性唔接。不過，近日有傳《花千骨》電影版開拍，並有意搵鄭爽演出，但消息傳出後，網民都紛紛「求放過」，主要原因係認為鄭爽無可能超越趙麗穎……睇嚟大家對鄭爽都好唔放心喎。

鄭爽都唔係無拍過古裝。(微博圖片)