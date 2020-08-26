【使徒行者2】最終臥底李焯寧Keep得超好　網上招親公開擇偶條件

無綫（TVB）深宵劇場一直有不少捧場客，現時重播的2017年劇集《使徒行者2》亦有好多觀眾追看，而今晚（26/8）播出的第28集，除了臨尾有「天堂哥」袁偉豪向「樂少」周柏豪的開槍的場口，一開波更有「Victor」陳豪識破最終臥底李焯寧的身份，而被變節臥底「速龍」楊潮凱舉槍指頭的情景。雖然畫面沒有詳細交代，但正常觀眾都清楚李焯寧實死冇生。

李焯寧在《使徒行者2》中飾演最終臥底「梁斯敏」，最後被「Victor」陳豪識破身份而遇害。（電視畫面）

點擊下圖觀看第22集精選畫面：

+ 6 + 5 + 4

雖然李焯寧在《使徒行者2》中戲份不算多，但每次出場都極其亮眼，比起宣萱、黃翠如和麥明詩等更加搶鏡，好難想像到她效力無綫的12年間，都是飾演閒角居多，早年更有「御用丫鬟」之稱，即使2012年過檔香港電視（HKTV），拍過《末日+5》、《三面形醫》等劇集，星途亦未見有太大起色。由於HKTV一直都未能申請到免費電視牌照，所以李焯寧後來都和好多同台演員一樣轉行維生，以市場推廣OL身份繼續打拼，直至電影《寒戰II》（2016）和《使徒行者2》才再次出現於人前。

李焯寧在近期播出的網劇《戰毒》中飾演黑幫大家姐Tina。（Instagram/@karenleecheukling）

李焯寧外表不俗，即使已經踏入40歲，仍然比起好多後生女更加耐看，但她沒有因此而大把拖拍，更原來單身了一段時間。上星期二（18/8），李焯寧便開Live與網民傾偈交代近況，之後在Instagram公開直播片段。她在片中除了透露最近剛與吳卓羲、郭晉安等拍《飛虎之壯志英雄》，更開到聲指自己想談戀愛：「如果你哋邊個想做我男朋友，又Fulfill（滿足）到我嘅，唔該自己私人訊息搵我、Send CV畀我！」

點擊下圖觀看李焯寧IG靚相（含水着）：

+ 40 + 39 + 38

有網民笑她公開「招男友」，李焯寧即答謂自己是「招老公」：「談半年至一年戀愛就結婚，唔想結婚嗰啲唔好搵我。」她又指自己擇偶條件是成熟穩重、雙方能夠有良好溝通，最好就38歲至40多歲：「18至25歲？要睇我精力應唔應付到先！」