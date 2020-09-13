反黑路人甲．專訪｜湯怡漠視娛樂圈潛規則：以前有人覺得我好串！

無綫（TVB）電視劇《反黑路人甲》正在熱播，除了有王浩信、張振朗、馮盈盈、高海寧等一眾電視觀眾熟悉的無綫親生仔女，活躍於大銀幕的湯怡亦在劇中擔任要角，這也是她繼2007年客串《寫意人生》飾演少女時代的黎姿後，時隔13年回到無綫拍劇；憶起當年以新到不能再新之姿踏入娛樂圈，湯怡坦言那時候的自己是一張白紙：「完全唔知拍戲係咩嚟，收到劇本我淨係識照住講，完全冇理解過前文後理或者情緒狀態。」 撰文：葉詩 短片：詹郭敏 剪接：黃卓敏 攝影：葉志明 服裝：THE KOOPERS 場地：HEXA六公館

在《寫意人生》中客串的湯怡和麥子樂。（影片截圖）

在娛樂圈打滾13年、飽經歷練後重回舊地，湯怡直認感受就像是小學生開學日，既緊張又興奮。雖然資歷比張振朗、高海寧等同事要長，畢竟對她而言TVB是完全陌生的工作環境：「我係有少少恐懼，所以自己匿埋一角觀察佢哋。」慢熱的她更花了差不多整個星期才適應：「開始嗰陣對住王浩信演戲，除咗Action以外我係完全唔可以同佢對視，佢嘅氣場太犀利，唔笑嘅時候好Cool，令人好有距離感！」

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沉默寡言被誤會是囂張：有啲人甚至覺得我好寸！

藝人是站在鎂光燈和鏡頭前備受注目的職業，大眾亦理所當然地認為做藝人必須要外向才對自己的仕途更有利，慢熱的湯怡直言初入行時極不習慣：「嗰時對我嚟講都幾吃力，其實我好怕有鏡頭對住我，我會覺得好唔自在，其實每日開工我都覺得好恐懼，甚至對住記者、做訪問都覺得好大壓力，完全唔係享受嘅狀態。」因為個性內向，加上心理壓力，湯怡變得更寡言：「我嗰時唔講嘢㗎，一來我講嘢唔叻，二來我冇諗過去講，有時無意地講錯嘢得罪人都唔知，有啲人甚至會覺得我好串！」

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不爭不搶不適合在這一行？

在娛樂圈當人人都在爭妍鬥麗、搶曝光率、爭資源的時候，湯怡的不爭不搶尤其顯得格格不入：「我覺得屬於我嘅就係屬於我，我冇需要刻意去爭，爭番嚟可能都未必屬於自己。」抱着這種「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」的心態，加上天生性格低調，湯怡前思想後覺得自己也許真的不適合做這一行，加上那時剛好遇上大半年的空窗期，手停口停天天留在家中，卻又被母親步步進逼追問，她始想：「如果過多幾年都係咁嘅狀態都唔係辦法。」就給自己定下一個離開的期限。

有時候還是得相信命定論，正當湯怡萌生退意的時候，剛好就有其他電視台找她拍劇：「好似有啲希望、又有啲收入，係唔係應該捱多幾年呢，捱下捱下一轉眼就已經到咗而家。」

不去爭奪不代表連爭取也不做，二者還是有差異，湯怡失去過機會後多多少少也有後悔，所以後來她學會了為自己爭取：「冇咗個機會我會唔開心㗎，所以我覺得要表達多啲自己、唔可以咁被動，起碼畀人知道我點諗，所謂爭取過，表達咗就冇咁後悔。」（葉志明攝）

想突破乖乖女形象 不介意拍三級片

湯怡出道以來以乖乖女的形象深入民心，與原島大地合作《某日某月》中的校服裝扮令這印象更上一層樓，談到是次在《反黑路人甲》中再度穿上校服，湯怡笑說：「點解又係校服？一個老師都要着校服？我冇諗過過拍完《某月某日》後仲有機會，畢竟成熟咗，都係噱頭嚟嘅！」她又嘗試說服自己：「脫離學校都有一段時間，導演覺得我仲可以演學生，證明我保養得幾好！」玩笑歸玩笑，作為演員的湯怡還是希望在戲路上能有更多突破：「其實我都想跳出斯文、乖乖女嘅框框，仲可以做啲乜令人覺得自己有突破呢？今次同浩信嘅床戲算係比較輕鬆，而家唔會諗太多，反而會做咗先。」

湯怡說起自己想挑戰的角色眉飛色舞，與其文靜形象反差甚大：「我都想演一啲Tough啲嘅角色，可能係打女！我似係被打嘅樣，其實我都好想打人，所以要慢慢呈現畀人睇我有其他面貌。」她更不是空口說白話，為轉型勤於健身、鍛煉身材：「有線條啲演起打女都會比較有說服力，唔想再畀人柔弱嘅感覺。」

湯怡又透露近來的挑戰：「上年年底拍咗套電影對我嚟講都幾大尺度、突破，真係我入行以來（之最），連自己身邊最親近嘅朋友都哇哇聲！」至於挑戰三級電影，她猶豫了一下說：「當然要睇劇本，血腥或打鬥都可被列為三級電影，所以唔會被三級規限自己（裸露？）都可以為藝術而犧牲。」

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訪問前，曾聽聞湯怡是個不太多話的女孩，而她卻在訪問中主動笑談當年有多似啞巴：「舊時記者同我做訪問都覺得好辛苦，對方問一句我答兩句嗰種，撬極都撬唔開我把口。」她坦然面對過去的自己，顯然已經不再是那個寡言的湯怡。雖然經過這些年她已經學會為自己爭取，但談起上位，她帶點淡然地說：「順其自然啦。」她還是相信命運的安排：「如果你十幾年前畀個女主角我做的話，我覺得自己完全駕馭唔到；我經過咁多年嘅經驗之後，而家畀呢個機會我，我覺得係一個好嘅Timing。」

談起在這一行不按遊戲規則前進、不主動為自己爭取似乎始終比較吃虧，湯怡若有所思道：「我覺得規則係死嘅，又唔需要刻意令自己唔係做緊自己，其實咁樣幾痛苦！」她又謹記劇中爸爸姜大衞（John哥）的話：「其實唔一定要多嘢講先可以上到位，喺你自己最舒服、最開心嘅狀態會好啲，起碼對得住自己！」