日本綜藝｜41歲媽媽獨力打理13人大家庭　每月$7,000餵飽三代人

受第三波新冠肺炎疫情影響，之前香港政府曾推出禁堂食／禁晚巿等以控制疫情，令巿民在家食飯的機會大增。在家煮飯的成本一般比起在外賣食飯便宜得多，往好處諗總算守護了荷包。不過提到慳家，便不得不重提日本綜藝節目《沒錢也要幸福生活。加油吧！窮人們》中，一位一人打理13人家庭的「女超人」，因為由她獨力打理家頭細務，每月膳食都只需要花大約$7,000元港幣，非常慳家！

41歲的谷口真由美非常本事。（節目截圖）

41歲的谷口真由美在18歲就與前夫結婚，並誕下3位女兒，可惜之後因為前夫太花心而終告離婚。真由美之後又在夜店工作時認識了現任老公，比自己年輕12歲的智保。其實智保的年齡比真由美的長女只大7歲，在主持人見到智保與長女同場時，曾一度誤認她們才是夫婦，但原來22歲的長女亦已結婚，並已誕下兩子，而真由美與智保結婚後亦誕下4名子女。不過，最巧合的是真由美與智保所生的女兒，竟與長女的女兒，即真由美的外孫同樣4歲，而出生日子亦只差一日，關係非常「凌亂」！

睇睇呢張關係圖同部份家庭成員嘅長相：

一家13口住在同一屋簷下，真由美一個人主理三個家庭的膳食。雖然人數眾多，但真由美透露，全家一個月的膳食費只花費大約$7,000港元（10萬日圓）。儘管13人當中有7名小童，但每日三餐的食量也相當驚人，例如一餐食200隻餃子，或4大盒咖喱，或一公斤白米，一個月約消耗30公斤白米以及2大支蛋黃醬。至於低消費的秘訣，真由美一打開雪櫃即令主持人明白，因為真由美所買的食材都是商務用材料！

睇睇佢哋食量有幾誇張：