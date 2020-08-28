2AM任瑟雍撞斃途人案移送檢方　警方：被認定為有過失

韓國美聲組合2AM成員任瑟雍本月初發生嚴重車禍，導致一名行人死亡，任瑟雍也大受打撃。案件調查近一個月後，警方昨天（27日）表示確定駕駛者也有過失，並已把案件移交到檢察機關，相信任瑟雍將面臨起訴。

根據韓國傳媒報道指，經過調查後警方表示：「雖然不能公開具體的調查內容，但林瑟雍被認定為有過失。」並透露已將案件以涉嫌違反《交通事故處理特例法》移交到檢察機關，林瑟雍將面臨起訴甚至處罰。警方早前表示，已排除林瑟雍酒駕的可能性，但仍要查他有否超速駕駛和留意路面情況等。

任瑟雍撞斃途人案涉嫌違反《交通事故處理特例法》，已移交到檢察機關。（網上圖片）

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任瑟雍本月初開車行經首爾一處時，路人A某疑似未有注意交通標示的情況下就擅自橫越馬路，並被任瑟雍的車輛撞上，最終不治離世。其後任瑟雍公司發聲明指，當時任瑟雍有現場為死者急救，並向受害者家屬送上深切哀悼。案件發生後，《中央日報》也公開過當時的CCTV，可以見到A某步出馬路不足兩秒就被任瑟雍車輛撞到。雖然曾嘗試避開，但最終仍發生意外。

《中央日報》公開過當時的CCTV，有網民指當時任瑟雍車速非常快。（YouTube截圖）

按圖睇案發時CCTV：