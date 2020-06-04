24歲AB6IX林煐岷涉醉駕停工　急停活動累組合出碟延期

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今天（4日）有「怪物新人」之稱的韓國男團AB6IX，當中擔任隊長的24歲林煐岷被爆出涉嫌醉駕，宣布緊急停工。AB6IX所屬公司Brand New Music亦發聲明承認事件，連累組合原定8日推新專輯的計劃也受影響。

AB6IX林煐岷今天被爆醉酒駕駛，公司立即發聲明回應表示，林煐岷5月31日凌晨與朋友見面喝酒後，駕駛自己的車回宿舍時遇到警察的臨時檢測，以致車牌被吊銷。對於醉駕一事，公司表示林煐岷正在深刻反省當中，即日起停止參與AB6IX所有活動，未來組合活動也暫以4人形式活動。組合原於本月8日推出新專輯，因醉駕事件的推累，計劃將延後至29日，而林煐岷亦不會參與專輯活動。

AB6IX原於本月8日推出新專輯，現時計劃將延後至29日。（FB/@AB6IX）

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去年5月出道的AB6IX，當中4位成員朴佑鎭、李大輝、林煐岷和金東賢曾分別是Wanna One和MXM一員，因此未正式出道就擁高人氣。出道未一年舉辦巡迴演唱會外，同年亦獲得不少新人獎，又被稱為「怪物新人」。由於偶像醉駕後果嚴重，形象亦會大受影響，因此粉絲都非常擔心林煐岷的去向，亦有部分網民表示有些少失望。

24歲隊長林煐岷爆出醉駕，需要緊急停工。（FB/@AB6IX）

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